Сеть кофеен «Старбакс» планирует предложить своим посетителям расплачиваться биткоинами

Соответствующий сервис может быть разработан уже к ноябрю этого года.

«Старбакс» стал частью международного проекта, в котором также участвуют компании Microsoft, Intercontinental Exchange и BCG, сообщает телеканал CNBC. Итогом сотрудничества должен стать сервис Bakkt – он позволит покупать и продавать биткоины, а также обменивать их на доллары. Платформа, как предполагается, станет посредником между клиентами и «Старбаксом» и позволит сети кофеен принимать криптовалюту в качестве реальной денежной единицы. Вице-президент компании Мария Смит уверена, что благодаря участию в проекте «Старбакс» сможет сыграть ключевую роль в разработке приложений для хранителей цифровых активов. Скептики же, как пишет CNBC, опасаются, что биткойн может стать оказаться слишком нестабильной валютой для покупки товаров, в том числе, кофе. Среди причин – падение курса криптовалюты к доллару с начала года в два раза, а также его резкие колебания, нередко превышающие сто долларов за день.

Первым о приеме к оплате биткоинов еще четыре года назад объявил американский интернет-магазин Overstock.com.