Грузовое судно село на мель у берегов Швеции
Им управлял капитан с российским паспортом. Он был задержан Как сообщили ТАСС в местной полиции, мужчина был нетрезв. Содержание алкоголя в его крови – 2,5 промилле. Это очень большой показатель. Капитану грозит тюрьма.
Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство уже связалось по этому поводу со шведской полицией. Инцидент произошел 3 августа. Судно перевозило пшеницу и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.
Комментарии1
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novyrusich 05 августа 2018 | 19:18
Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул!
Потому что русский.
И руководствуется пословицей
"Пьян да умен - два угодья в ём!"