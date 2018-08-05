Испанская полиция объявила о задержании одного из лидеров так называемой «русской мафии»

Всего под стражей оказались трое криминальных авторитетов.

В городе Марбелья задержаны двое уроженцев Грузии и ещё один Армении. Их обвиняют в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе, сообщает издание Sur. Все трое арестованы. Полиция Испании утверждает, что они связаны с так называемой «русской мафией». Причём одного из задержанных грузин называют третьим человеком в её иерархии. Имя предполагаемого преступника испанские силовики не сообщили. РИА называет лишь инициалы задержанных, впрочем ситуацию это пока не проясняет. Подозреваемых по данным издания Sur задержали на встрече, на которой криминальные авторитеты обсуждали подготовку убийства члена конкурирующего клана для демонстрации силы в Европе. Выходец из Армении по данным силовиков жил в Литве. И пытался управлять криминальными структурами в Испании после ареста там почти 130ти членов «русской мафии». По версии полиции он хотел реорганизовать ликвидированную группировку. У задержанных нашли поддельные польские и украинские паспорта. Полиция также установила, что предполагаемые члены русской мафии использовали большое количество квартир и номеров в гостиницах. Ранее в этом году в Испании стартовал громкий процесс по делу 18ти россиян, которых Мадрид считает причастными к деятельности тамбовской преступной группировки. Один из фигурантов дела депутат Госдумы Владислав Резник. Ещё 8 фигурантов находится в розыске.

По версии прокуратуры Испании члены тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали сеть фиктивных компаний. На них оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.