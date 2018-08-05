Испанская полиция объявила о задержании одного из лидеров так называемой «русской мафии»
Всего под стражей оказались трое криминальных авторитетов.
В городе Марбелья задержаны двое уроженцев Грузии и ещё один Армении. Их обвиняют в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе, сообщает издание Sur. Все трое арестованы. Полиция Испании утверждает, что они связаны с так называемой «русской мафией». Причём одного из задержанных грузин называют третьим человеком в её иерархии. Имя предполагаемого преступника испанские силовики не сообщили. РИА называет лишь инициалы задержанных, впрочем ситуацию это пока не проясняет. Подозреваемых по данным издания Sur задержали на встрече, на которой криминальные авторитеты обсуждали подготовку убийства члена конкурирующего клана для демонстрации силы в Европе. Выходец из Армении по данным силовиков жил в Литве. И пытался управлять криминальными структурами в Испании после ареста там почти 130ти членов «русской мафии». По версии полиции он хотел реорганизовать ликвидированную группировку. У задержанных нашли поддельные польские и украинские паспорта. Полиция также установила, что предполагаемые члены русской мафии использовали большое количество квартир и номеров в гостиницах. Ранее в этом году в Испании стартовал громкий процесс по делу 18ти россиян, которых Мадрид считает причастными к деятельности тамбовской преступной группировки. Один из фигурантов дела депутат Госдумы Владислав Резник. Ещё 8 фигурантов находится в розыске.
По версии прокуратуры Испании члены тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали сеть фиктивных компаний. На них оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.
Комментарии7
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r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:14
двое уроженцев Грузии и ещё один Армении
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Да, самые что ни на есть "русские" страны.
andre_klimov 05 августа 2018 | 19:19
r88w556xl4:
И пан Бастрыкин экстренно слинял "в отпуск"....
romashka__ 05 августа 2018 | 19:25
В Испании идет громкий процесс по делу 180 россиян, один из которых депутат Госдумы Владислав Резник.
serhio_25__ 05 августа 2018 | 19:27
andre_klimov: "" задержаны двое уроженцев Грузии и ещё один Армении...Выходец из Армении по данным силовиков жил в Литве...У задержанных нашли поддельные польские и украинские паспорта"" - ага, совсем русские. Куда Бастрыкин смотрит, да?
novyrusich 05 августа 2018 | 19:26
r88w556xl4: дело в том, что короновали их в "воров в законе" в России и они русские воры.
Руководят русской мафией.
serhio_25__ 05 августа 2018 | 19:29
novyrusich: "" дело в том, что короновали их в "воров в законе" в России и они русские воры"" - кастрюлька, кто тебе такое сказал? Судя по паспортам и фамилиям короновали их в Литве, Польше и Украине. Возможно даже сам Авакян(Аваков).
venmud 05 августа 2018 | 19:22
Катастрофическая утечка мозгов. Скоро в РФ одни врачи и учителя останутся.