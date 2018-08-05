У фигурантки дела о «Новом величии» 19-летней Марии Дубовик в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем
Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова. Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.
Комментарии11
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elenaj1959 05 августа 2018 | 19:08
И за что же поставили лайки? Кто-то радуется, что у 19-девушки начались проблемы со здоровьем?
vincenttt 05 августа 2018 | 19:08
Вот так изощрённо окурок убивает несчастных детей..
r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:12
Интересно, за какую сумму "правозащитники" купили врача и чьи это деньги?
sergei_tn 05 августа 2018 | 19:18
r88w556xl4: Интересно, за какую сумму "правозащитники" купили врача и чьи это деньги?
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Интересно, за какую сумму купили тебя чтобы ты тут постил, и чьи это деньги?
r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:29
sergei_tn: Я - ни за какую. А вот прокладонов здесь за сколько покупают, а? Несколько лет назад на ХэдХантере висела вакансия от посольства США по набору интернет-троллей, да она и сейчас висит, только закрыта уже, видно, недостатка в вас нет.
rihard 05 августа 2018 | 19:20
r88w556xl4: Заодно поинтересуйся,кто кто же замначальника Ярославской колонии отмазал?
под стражу взяты 11 сотрудников ИК-1; заместителя начальника колонии Ивана Калашникова отправили под домашний арест.
r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:27
rihard: Слушай, этого бандита, лидера банды чёрных риелторов, каждый порядочный человек при возможности должен прибить, а его ТОЛЬКО пытали - вполне за дело. В США он бы сел на пожизненное, а здесь ещё выйдет по УДО, как и другие отморозки, и будет заниматься привычным ремеслом.
max3446 05 августа 2018 | 19:13
15 марта «Кремлевская прачка» выложила фотографии с обысков, на которых видны, в частности, листовки «Забастовки избирателей», справочник наблюдателя «Голоса», уведомление о наблюдении на выборах от Ксении Собчак, а также «политическая программа» самой организации.
Там же появилось видео, на котором мужчина, называющий себя Русланом Костыленковым, говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». Он утверждает, что целью организации были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции»; для этого участники собирались проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов», для чего «выезжали на тренировки по стрельбе и по киданию „коктейля Молотова“».
Учись стрелять и кидать коктейли молотова значит... да уж.. ну прям милые такие детки которых надо отпустить, чтоб они свои злодеяния довели до реального исполнения, я правило понял. либеральное оппозиционное отребье?
sergei_tn 05 августа 2018 | 19:23
max3446: Слыш, придурок.
Тут по просторам РФ бродит некто Гиркин, он же Стрелсков.
Так он и учил и тренировал не только бросать бутылки, а стрелять из танков. И людей реально убивал. И ничего, никто и не думает ему предъявлять обвинение.
А некто Бастрыкин вывез в лес корреспондента и прямо так ему сказать, что сейчас там его и зароет. И Даже не отказывался от своих слов. Так, извинился и все.
Может и этим детишкам просто извинится и все?
max3446 05 августа 2018 | 19:27
sergei_tn: ссылки про Стрелкова и Бастрыкина?
i_c_e 05 августа 2018 | 19:23
max3446: Нет конечно. Их нужно пытать в колониях и, в конце концов, убить до окончания назначенного судом срока.