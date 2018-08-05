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18:32, 05 августа 2018

В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов

Как сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт, ему выразили недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов. Помощник госсекретаря Уэсс Митчел вызвал Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в соцсетях для провоцирования насилия и раскола в США. Нойерт подчеркнула, что США не потерпят такого агрессивного вмешательства.

Комментарии

9

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dmast79 05 августа 2018 | 18:37

Так кого же вызвал Жирков в госдеп???

novyrusich 05 августа 2018 | 19:14

dmast79:Юный друг наш пригожинец, прочти новость еще раз и всоси как ты привык всасывать у начальства.
Это не Жирков, а Жирнов, и не вызвал он, а его вызвали.
И что они там с ним делали .... про это не сказано, но на выходе он плакал,

Но важно не это, важно куда посол делся, выслали уже? Или повесился не выдержав надругательств в Госдепе?
ты у начальства поспрашивай.

dmast79 05 августа 2018 | 19:28

novyrusich: С гомоэротическими фантазиями - иди к своим собратьям, в игнор.

max3446 05 августа 2018 | 18:39

В госдепе хоть на эхе были, читали как тут провоцируют его адепты и по его заданию либеральное отребье?

sagen 05 августа 2018 | 18:54

max3446: Ой. скоро разгонят вас, по всему видно. Пиндосы всерьез взялись за ботов и поварских шлюх. И много у вас там знающих американский язык?

koshkaedu 05 августа 2018 | 18:51

ЭТО НЕ МЫ.

В России появилась новая общность людей: они называются этонЕмы.
Размножаются, как кролики.

Один этонЕм, два этонЕма, три этонЕма, четыре этонЕма, пять этонЕмов, ...
много этонЕмов.

i_c_e 05 августа 2018 | 18:52

«А я чё? — я ничё», ответил Жирнов.

(комментарий скрыт)

kaplan911 05 августа 2018 | 19:11

Побольше санкций нужно применить......точечных.
В адрес конкретных лиц кто в этом замешан.

eyjafjallajoekull 05 августа 2018 | 19:23

Я посмотрел линейку телеканалов, которые вещают в российских кабельных сетях-там нет ни единого независимого или хотя бы нейтрального канала. Ни одного! Промывка мозгов проводится по полной программе! Если у нас можно получать информацию от CNN до СNBC до Fox до PBS и десятков разных иностранных телекомпаний на английском, включая RT, то в России заблокированы все независимые источники. Вопрос к конгрессменам: давая разрешение на безграничное вещание RT вы обговорили столь же свободную подачу информации в России? Кстати, про свои внутренние события российское ТВ практически не рассказывает (кроме официоза): создается впечатление, что они живут только негативной информацией из-за рубежа.

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