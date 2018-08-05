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18:32, 05 августа 2018

У 19-летней Марии Дубовик, арестованной по делу «Новое величие», обнаружено серьезное заболевание

Ей требуется срочная операция. Об этом в Фейсбуке написала правозащитница Алла Фролова со ссылкой на информацию, полученную от мамы Маши. По ее словам, три дня назад девушка прошла обследование. Она жаловалась на сильные боли. Было обнаружено серьезное заболевание, которого раньше не было. Оно стало результатом стресса, недостатком витаминов и солнечного света. Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.

Комментарии

20

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max3446 05 августа 2018 | 18:35

В Лисичанске (оккупированная Киевом территория ЛНР – прим. РВ) убили украинского военнослужащего — инцидент произошёл вечером в пятницу, 3 августа, но известно о нём стало только сегодня.
Об убийстве сообщила спикер оккупационной полиции Луганщины Татьяна Погукай в воскресенье, 5 августа.
По ее словам, троих подозреваемых в убийстве задержали, в момент убийства они находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Они пили вместе», — уточнила Погукай.
По предварительной информации, причиной стала ссора во время распития алкогольных напитков.

irdo 05 августа 2018 | 18:42

max3446:
(оккупированная Киевом территория ЛНР – прим. РВ)
===========
А в Америке негров вешают.....:)) (улыбающийся смайлик)

max3446 05 августа 2018 | 18:53

irdo: В каком таком НИИ вы работаете? Вышлю вашему руководству сканы вашей писанины, чтоб там подумали. нужен ли такой работник явный враг России, прозападный либераст

andre_klimov 05 августа 2018 | 19:02

max3446:
Маленький паршивец, в нормальных НИИ людей ценят за профессионализм. А таких подонков зассаных, как ты - только и держат в роли троллей. Ни на что другое - непригодны. Потому и цена вам всем - пучок за пчтачок :)

irdo 05 августа 2018 | 19:04

max3446:
В каком таком НИИ вы работаете? Вышлю вашему руководству ..
=================
Тук-тук!
≈ Кто там?
≈ Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика!
≈ Какая заметка? Мы же тебя за бутылкой посылали! (◔◡◔)

max3446 05 августа 2018 | 19:07

irdo: да вы больны! Вас не только из нии гнать надо, но и в места для лечения психики ложить!

irdo 05 августа 2018 | 19:12

max3446:
да вы больны
=============

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,-
За то, что вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не вами! (◔◡◔)

Цветаева

sergej17 05 августа 2018 | 19:07

max3446: В какой Осляндии вы живёте, если даже при совке неприлично было шлёпать такие комментские перлы от 3446-ых, ну... разве что, в "Крокодиле"?

tonight 05 августа 2018 | 19:08

max3446: А ты ещё и стукач. Смотри не попади на зону там таких не любят

irdo 05 августа 2018 | 19:14

tonight:
А ты ещё и стукач. Смотри не попади на зону там таких не любят
============
Это обыкновенная ябеда, не выросшая из памперсов.

r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:08

max3446: Да какое там НИИ. У них в профилях Москва и Питер, все они якобы предприниматели или научные сотрудники, а по факту сидят в каких-нибудь украинских Житомирках и работают продавцами.

max3446 05 августа 2018 | 19:11

r88w556xl4: да я знаю, просто троллю их. Особенно их заводит когда я про их помойку образование 404 (некогда Украина), которой стала их страна с приходом майданутых, пишу

kit07_12 05 августа 2018 | 18:43

max3446: С неделю или около того не был на Эхе.
Эхо сильно изменилось.
Куда-то пропали новости и блоги о голодающем узнике совести Сенцове.
Он таки умер? или начал кушать? кто знает?

max3446 05 августа 2018 | 18:45

kit07_12: террорист сенцов жрать и не переставал в три горла. Это для либерастов и майданутых придумали ложь про его якобы голодовку

poluputing 05 августа 2018 | 19:04

kit07_12: max3446: ребятишки, корзинку от пригожина возьмите и порезвитесь на полянке. При таком соитии мыслей и совокупление будет удачным

banyi3 05 августа 2018 | 18:36

Какое заболевание? Кем подтверждено?

nikolashin2017 05 августа 2018 | 18:49

воняющих портянок рать
лишь может только врать и срать...

dmast79 05 августа 2018 | 18:51

А что вообще мешает оперировать, не прекращая действия ареста?

andre_klimov 05 августа 2018 | 19:06

dmast79:
Малыш, когда твоим родителям понадобится хирургическая помощь - сделают, как ты сейчас хочешь. Их будут оперировать на том самом месте, откуда ты выполз. Может, люди они сами по себе и хорошие, но судя по тебе - заслужили.

dmast79 05 августа 2018 | 19:25

andre_klimov: Мои родители - достойные люди, всю жизнь работавшие на благо семьи и страны. Я стараюсь следовать тому, чему они меня научили. В том числе и отношению к людям низшего сорта, которые конечно же встречаются в жизни. Поэтому я пожелаю тебе или твоим близким пожать то, что сеешь тут на сайте...

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