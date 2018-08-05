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18:31, 05 августа 2018

Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти Орхана Джемаля в ЦАР было потеряно в ходе перевозки тела

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, — передает РИА «Новости».

«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР,Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — сказала Захарова.

Ранее о потере документа сообщил близкий друг Джемаля, журналист Максим Шевченко. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон, так как нужно ожидать, пока из ЦАР диппочтой будет доставлен дубликат заключения о смерти.

Комментарии

34

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banyi3 05 августа 2018 | 18:34

Ну здесь то Путин причём? )

balamuto 05 августа 2018 | 18:39

banyi3: Где первую букву погоняло потерял? Клава западает?

alladinov 05 августа 2018 | 18:42

Шевченка подтвердил, что документы выкрали жидожиды и жидопендосы. А если не они, то кто?

kit07_12 05 августа 2018 | 18:49

alladinov: Да никто ничего не крал. Просто лягушатники потеряли справку с трупака бойца ЧВК Ходорковского, видного либерала-джихадиста Орхана Джемаля.

andre_klimov 05 августа 2018 | 18:57

kit07_12:
Нет, это просто говорит о том, что спрашивать надо с сопровождающих. Такой груз не "летает сам" - при нем всегда есть сопровождающий со всеми бумагами, иначе просто КВС не даст взять на борт. Значит, либо консульский персонал не просыхал в полете и "загулял" во Франции, либо консульство вообще наняло какого-нибудь местного забулдыгу изображать сопрвождающего. В любом случае ответственность - на российских "дипломатах".

kit07_12 05 августа 2018 | 19:02

andre_klimov: //Такой груз не "летает сам" - при нем всегда есть сопровождающий со всеми бумагами, иначе просто КВС не даст взять на борт.//

А вы часто трупы возите в самолетах? Откуда такая осведомленность?

И почему бы такому грузу не лететь самому? Зачем им сопровождающий? Чтобы не встали из гробов и не убежали?

И почему бы Михал Борисычу Ходорковскому, который их туда заслал, не выделить им в таком случае своего сопровождающего? Что это ваще такое - засылает их туда расследовать против российского государства, а как сдохнут, на мол российское государство вывози моих бойцов?

sborisych 05 августа 2018 | 19:17

andre_klimov:
Вы Маньке об этом не говорите- всё равно или не поймёт, или отбоярится...

book_publisher 05 августа 2018 | 19:04

Документы по-любому "потеряли" в Париже. Это - еще один вопрос к французским спецслужбам.

ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 18:39

banyi3: А может он дал приказ - "утерять"? Или он просто херовый кадровик, назначает вокру\г себя сплошь рукожопов и коррупционеров.

Когда говорят, что Захарова намарафетилась, непонятно, что имеют в виду: что она накрасилась или нанюхалась?

kit07_12 05 августа 2018 | 18:51

ukradennaya_pensiya: //А может он дал приказ - "утерять"? Или он просто херовый кадровик, назначает вокру\г себя сплошь рукожопов и коррупционеров. //

Я дико извиняюсь, но пока еще не Париж не наш, поэтому не Путин назначает рукожопов и коррупционеров во французскую авиакомпанию Эйр Франс, перевозившую трупаки погибших бойцов ЧВК Ходорковского.

sborisych 05 августа 2018 | 19:19

ukradennaya_pensiya:
непонятно, что имеют в виду: что она накрасилась или нанюхалась?
===
Одно совершенно не исключает другого.. Причём в любых пропорциях и соотношениях..

viniqi 05 августа 2018 | 18:47

banyi3: Гермафродитам номерным пригожинским- тут слово не давали!!!

m_doc 05 августа 2018 | 19:11

viniqi: А ты тут кто - главный гермафродит?:))

viniqi 05 августа 2018 | 19:16

m_doc: Тыкающее дерьмо-m_doc главный гермафродит это ваш пригожин, снаряжающий женской аватарой троллей мужского пола!!!

m_doc 05 августа 2018 | 19:29

viniqi: Тебе, шматку протоплазме, ещё и выкать? Сделай милость, смойся самостоятельно.
У тебя какой по счёте ник, чучело? Уж на что местные модеры к вашей братии терпимы, но и те твою вонь не выдерживают.
А сейчас я сама смываю тебя в игнор, ибо надоел хуже горькой редьки. Пшёл, бульк-бульк:)

neyexo 05 августа 2018 | 18:51

banyi3: причем Путин
Не помните, он до прокурора не мог дозвониться?
А тут диппочта довезти не может
А он говорил, что за все отвечает

kit07_12 05 августа 2018 | 18:55

neyexo: А с какой стати диппочта должна везти справки и трупаки бойцов ЧВК Ходорковского?
Я ваще против, чтобы это делалось за счет российского государства.

Ходор их туда заслал, пусть он и оплачивает.

palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:22

Что за кипишь?, вы что хотели чтобы заключение привезли, а тело нет?

(комментарий скрыт)

max3446 05 августа 2018 | 18:41

Думаю этого шевченко пора арестовывать и надолго сажать, он уже достал всех освещением расследования этого дела.

lapin100 05 августа 2018 | 18:45

Не, эти три конторы не справятся, Нужно ещё МВД подключить, ФСБ, Россгвардию и сообщить в Интерпол, тогда есть шанс, а так не найдут.

vezdehod 05 августа 2018 | 18:50

То кокаин не так оформили - теперь и тело убитого привезли без документов. Пора нашей маше на пенсию.

drgonish 05 августа 2018 | 18:50

[Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти Орхана Джемаля в ЦАР было потеряно]

Копий в ЦАР не делают. Все - от руки в одном экземпляре.
Электронная потчта? Не, не слышал. Не уж даже Ходорковсому на Телегу не сбросят?

guini 05 августа 2018 | 18:51

Что ж там такого в заключении о смерти было написано , что его необходимо было « потерять» .

kit07_12 05 августа 2018 | 18:57

guini: Что были отравлены Новичком, а огнестрельные раны уже потом, для конспирации, полоснули по трупакам из автоматов.

m_doc 05 августа 2018 | 19:08

guini: Что в свидетельстве о смерти пишут? Уж всяко не "мы здесь власть".

jamba 05 августа 2018 | 18:51

Да конечно! Проветривали салон, открывали двери на ходу, вот и сдуло ветром(( За идиотов нас держат?;))

krestianin_067rus Михаил Никитин 05 августа 2018 | 18:52

Полный упадок и разброд! За 18 лет скрепы заржавели. :)))

gvs 05 августа 2018 | 18:54

Хорошо еще, что само тело при перевозке не потеряли. )))

ihor_syvoryj 05 августа 2018 | 18:56

Что заначит потеря заключения по сравнению с потерей совести!

m_doc 05 августа 2018 | 19:01

ihor_syvoryj: А с потерей жизни?
Ваша шобла гос-во ненавидит, но предъявлять ему претензии не забывает. Когнитивный диссонанс не жмёт? Где ваша самостоятельность, нерабы вы наши fucking useless?

m_doc 05 августа 2018 | 18:57

В Париже гробы встречали представители Ходора. Фотки в ФБ имеются, не извольте сомневаться. Спрашивается, куда они смотрели и каким местом?

grossalexis082018 05 августа 2018 | 19:27

m_doc: Ну хорошь то кретинизмом заниматься чувиха без тапочек ;)) Ты что думаешь -свидетельство о смерти лежало внутри ящика на груди у жмура ? То ты топишь о бесценном содействии МИД РФ, то стрелки переводишь на Ходора ;))

forum_participant 05 августа 2018 | 19:19

А справки по другим журналистам значит целы? Странная история.

evgeny_biolog 05 августа 2018 | 19:28

"Думаю, потерял перевозчик,"

А что перевозчик взамен нашёл? Может, толканули документ за баксы?

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