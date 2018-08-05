Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовилось полгода
Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, — сообщает РИА Новости.
«Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления… Сейчас они рассказывают обо всех деталях этой операции», — сказал Родригес.
Напомним, в субботу к трибуне, где президент находился во время парада, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Семеро гвардейцев были ранены, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.
МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. Американские власти также не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро, заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Комментарии6
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alladinov 05 августа 2018 | 18:39
«Американские власти также не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро, заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.»
Врут гады. Точная информация: за покушением на Мадуру стоят США и Израиль. Точно-точно! Кто не верит, спросите у Макса Шевченки. Ох хоть и жидохохол, но тут врать не будет.
opiatnovyi63 05 августа 2018 | 18:41
Всего-то? Почему не 1000 лет??
jamba 05 августа 2018 | 18:48
Ну клоуны, ну клоуны! Посмотрите это видео: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/maduro-assassination-venezuela-president-nicolas-colombia-santos-latest-caracus-a8477976.html
Там газовый бпллон еб... в квартире, только дым валит! Как туда мог влететь коптер, если решетки целы! А гвардейцы, видимо, сидели на кухне и закусывали;)))
Блин, и этим людям, мы дарим кредиты, пипец;))))
max3446 05 августа 2018 | 18:50
Британские правозащитники из Amnesty International посетили сирийский город Ракку и зафиксировали чудовищный масштаб разрушений: «Такого не было ни в одном военном конфликте за последние несколько десятилетий по всему миру», — заявляют в организации.
«Международная амнистия» создала петицию с требованием справедливости для жертв возглавляемой США коалиции, она размещена на официальном сайте британского отделения международной правозащитной организации Amnesty International. На 30 июля 2018 г. петиция набрала 10 тыс. голосов из 15 000 требуемых.
В прошлом году вооруженные силы США, Великобритании и Франции убивали мирных жителей в Ракке целыми семьями. Мы хотим заставить министра обороны Великобритании расследовать эти инциденты подробно и требуем справедливости для жертв.
«Мы думали, что войска, которые прибыли изгнать ИГИЛ*, знают, что делают, и будут стрелять только по террористам, не трогая мирное население. Мы были наивны. К тому времени, когда мы поняли, насколько опасно стало вокруг, было уже поздно — мы оказались в ловушке», — рассказала жительница Ракки Раша Бардан.
Р. Бардан потеряла почти всю свою семью, включая единственную годовалую дочь Тюлип, чьё крохотное тельце похоронила у дерева перед тем, как бежать из города.
Ракеты дождём лились на головы семьи Мохаммеда Асвада, они прятались в убежище. Когда Мохаммед пришёл в себя несколько часов спустя, он отправился за помощью, но был задержан курдскими подразделениями.
Восемь членов его семьи погибли под развалинами, среди них 13-летняя Амаль и 8-летний Аммар.
old44 05 августа 2018 | 19:28
max3446: опять распятый мальчик - автор методички оригинальностью не отличается, всё по старым лекалам
putin_itogy 05 августа 2018 | 19:16
Топорная работа.
непрофессионалы работали, местные доморощенные "Квачковы".
если бы работали Соединённые Штаты,
сегодня в Венесуэле был бы национальный траур .
И в России, плач Ярославны и стон на всех экстренно созванных шоу.