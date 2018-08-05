Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовилось полгода

Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, — сообщает РИА Новости.

«Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления… Сейчас они рассказывают обо всех деталях этой операции», — сказал Родригес.

Напомним, в субботу к трибуне, где президент находился во время парада, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Семеро гвардейцев были ранены, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.

МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту. Американские власти также не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро, заявил телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.