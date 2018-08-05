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18:08, 05 августа 2018

Победитель Тур де Франс 1997 года Ян Ульрих напал на немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера на Майорке

Победитель самой престижной велогонки мира Тур де Франс 1997 года Ян Ульрих напал на немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера на Майорке.

Виллы знаменитого немецкого велогонщика Яна Ульриха и известного актера и режиссера Тиля Швайгера на Майорке разделены лишь простым забором. Видимо, небольшая вечеринка, устроенная режиссером после завершения работ над новым фильмом, не давала покоя его соседу. В пятницу бывший спортсмен перелез через забор и устроил потасовку. Швайгеру пришлось вызвать полицию – чтобы усмирить дебошира, который даже схватил его за волосы и напал на гостей с метлой.

Испанские стражи порядка вывели Ульриха с виллы в наручниках и временно арестовали за «насильственное проникновение в жилище третьего лица и угрозы». В субботу нарушитель был представлен судье, который вынес запрет приближаться к Тилю Швайгеру на расстояние менее 50 метров и иметь с ним любой контакт, в том числе письменный. На Майорку срочно вылетел адвокат велогонщика.

Впоследствии актер рассказал немецким СМИ, что 44-летний Ульрих не перенес расставания с женой и детьми в июне этого года и снова начал употреблять наркотики и алкоголь. Тиль Швайгер признался в интервью газете «Бильд ам Зонтаг», что «Ульрих – необыкновенно милый, щедрый и честный человек». По словам актера, он отказал в дружбе спортсмену, который сильно страдал от последствий допингового скандала, так как тот не прислушивался к советам начать лечение.

Ян Ульрих был многократно уличен в принятии допинга и в 2006 году после серии побед получил запрет на участие в Тур де Франс. 54-летний Тиль Швайгер известен многими работами в кино, в том числе фильмом «Достучаться до небес». С 2016 года спортсмен и актер были соседями на Майорке.

Комментарии

5

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andy116k 05 августа 2018 | 18:17

Чегой-то про нас перестали писать даже гадости? Непорядок. Подумали мужчины.

kit07_12 05 августа 2018 | 18:22

andy116k: Тема Путена не раскрыта. Незачот.

andy116k 05 августа 2018 | 18:32

kit07_12: Странно, а ведь я старался.

kit07_12 05 августа 2018 | 18:38

andy116k: Так я не Вам. Эхо недорабатывает.

ollega_4 05 августа 2018 | 18:59

В Сталинград 42-го бы обоих, там бы помирились, немчура...

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