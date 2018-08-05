ФСБ возбудила 6-е уголовное дело против поэта Бывшева
Управление ФСБ по г.Орел завело 6-е уголовное дело против поэта и бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Об этом поэт сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я обнаружил в конверте документ, где меня старший следователь СО УФСБ по Орловской области некий господин Доронин извещал, что в отношении меня 27 июля этого года возбуждено уголовное дело — это уже получается шестое по счету — по признаку преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ, то есть, как я понимаю, призывы к экстремистской деятельности», — сказал он.
А.Бывшев подчеркнул, что ни он, ни его адвокат не понимают, с чем связаны подобные обвинения. Он отметил, что не занимается призывами к экстремизму, и учитывая опыт других пяти дел, каждый раз перед публикацией перечитывает стихи на предмет каких-либо выражений, к которым сотрудники ФСБ могут гипотетически придраться.
«Честно говоря, для меня это был полный шок. Мы до сих пор с моим адвокатом находимся в неведении, за что — за какие стихи, какие интервью, какие-нибудь мои комментарии — мы ничего не знаем», — заявил он.
Он связывает возбуждение нового уголовного дела со стремлением местных правоохранительных органов отличиться накануне заседания Совета безопасности под руководством Николая Патрушева, которое состоялось 3 августа в Орле.
«Очевидно, товарищи чекисты хотят показать перед центром, перед Москвой свою ревность в нейтрализации экстремистов и террористов», — заключил А.Бывшев.
А.Бывшев также заметил, что за день до возбуждения уголовного дела к нему приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму с обыском. Он предположил, что в ходе обыска сотрудники могли установить какую-то прослушивающую технику в его квартире.
А.Бывшев – фигурант нескольких уголовных дел об экстремизме из-за своих проукраинских стихов, которые он публикует в «ВКонтакте». 9 апреля суд приговорил его к 330 часам общественных работ. Впоследствии Орловский областной суд ужесточил наказание до 400 часов.
Комментарии3
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tuman13 05 августа 2018 | 18:23
""Управление ФСБ по г.Орел завело 6-е уголовное дело против поэта и бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева.""
И что, еще не посадили? Что это за Мордор, полицейско - фашистское государство (по выступлениям либерастов) когда за 5 уголовных дел ("политических" по мнению "правозащитников" от госдепа), что не может посадить типа простого учителя немецкого языка? Недоработка.
ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 18:26
tuman13:
Видно деды-герои нам дали завет:
Платить дань - ублажать террористов,
Чтоб висел в кабинетах ворюги портрет,
Чтоб не трогали судьи министров.
Но мы будем сажать за плакат и репост,
Не нужны нам права и свободы,
Лишь бы вождь никогда не покинул свой пост,
И боялись другие народы.
Мир вокруг очень глуп и никак не поймет -
Что у нас на душе происходит,
Мы кричим: Здесь фашизм нипочем не пройдет!
Это правда. Фашизм не проходит...
Максим Одиссейко, 2017
max3446 05 августа 2018 | 18:29
На украинцев-авторов пророссийских комментариев в Facebook объявлена охота
Если украинский государственный служащий оставил пророссийский комментатор в социальной сети — то его следует как минимум уволить, заявил заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире украинского «5 канала».
«Я обязательно посоветуюсь с юристами и своими друзьями, которые занимаются сайтом „Миротворец“. Недавно мне стало интересно, кто у меня на странице оставляет пророссийские комментарии. И я выявил несколько лиц, у которых обозначена госслужба. Я считаю, что люди с такими взглядами не имеют права работать в государственных учреждениях.
Я посоветуюсь с юристами, может ли это быть поводом для увольнения. Если нет, то я буду принимать неформальные меры для того, чтобы вся страна узнала этих так называемых госслужащих», — заявил Тука.
«Это моя страница в Facebook. Я был очень неприятно удивлён. Меня одно время постоянно доставал „ватный“ персонаж, у которого было обозначено „сотрудник Верховной Рады“.
Но меня это не удивляет, так как в зале Верховной Рады „сепарья“ хватает, и у них есть куча помощников. Но то, что такие персонажи есть на госслужбе — это недопустимо», — добавил он.
Прям торжество демократии и права на выражение своих мыслей, да ведь, либеральное отребье и оппозиционный генетический мусор?