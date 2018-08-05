ФСБ возбудила 6-е уголовное дело против поэта Бывшева

Управление ФСБ по г.Орел завело 6-е уголовное дело против поэта и бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Об этом поэт сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обнаружил в конверте документ, где меня старший следователь СО УФСБ по Орловской области некий господин Доронин извещал, что в отношении меня 27 июля этого года возбуждено уголовное дело — это уже получается шестое по счету — по признаку преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ, то есть, как я понимаю, призывы к экстремистской деятельности», — сказал он.

А.Бывшев подчеркнул, что ни он, ни его адвокат не понимают, с чем связаны подобные обвинения. Он отметил, что не занимается призывами к экстремизму, и учитывая опыт других пяти дел, каждый раз перед публикацией перечитывает стихи на предмет каких-либо выражений, к которым сотрудники ФСБ могут гипотетически придраться.

«Честно говоря, для меня это был полный шок. Мы до сих пор с моим адвокатом находимся в неведении, за что — за какие стихи, какие интервью, какие-нибудь мои комментарии — мы ничего не знаем», — заявил он.

Он связывает возбуждение нового уголовного дела со стремлением местных правоохранительных органов отличиться накануне заседания Совета безопасности под руководством Николая Патрушева, которое состоялось 3 августа в Орле.

«Очевидно, товарищи чекисты хотят показать перед центром, перед Москвой свою ревность в нейтрализации экстремистов и террористов», — заключил А.Бывшев.

А.Бывшев также заметил, что за день до возбуждения уголовного дела к нему приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму с обыском. Он предположил, что в ходе обыска сотрудники могли установить какую-то прослушивающую технику в его квартире.

А.Бывшев – фигурант нескольких уголовных дел об экстремизме из-за своих проукраинских стихов, которые он публикует в «ВКонтакте». 9 апреля суд приговорил его к 330 часам общественных работ. Впоследствии Орловский областной суд ужесточил наказание до 400 часов.