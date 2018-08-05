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18:07, 05 августа 2018

Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу

Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он  назвал это целенаправленной попыткой покушения на  главу государства. Родригес предположил, что за  атакой стоит правая оппозиция, которая проиграла выборы.

Покушение на Николаса Мадуро было не попыткой убить, а скорее запугать президента Венесуэлы, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин.

Владимир Травкин напомнил, что Дональд Трамп говорил о том, что венесуэльскую проблему надо решать путем вторжения и у него есть американские базы в Колумбии.

Комментарии

2

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elenaprekrasnaya2009 05 августа 2018 | 18:25

Прекрасная власть - сменить ее можно только взорвав с дронов.

ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 18:28

elenaprekrasnaya2009: Когда они повесили Саддама - я молчал.
Когда они пристрелили Каддафи - я молчал.
Когда они запугали жирного корейца - я молчал.
Сейчас они чмырят Асада и Мадуро - я помалкиваю.
Но когда они наконец-то доберутся до кремлевского окурка - я точно не выдержу и скажу:
СПАСИБО!!!

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