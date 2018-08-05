Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства. Родригес предположил, что за атакой стоит правая оппозиция, которая проиграла выборы.

Покушение на Николаса Мадуро было не попыткой убить, а скорее запугать президента Венесуэлы, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин.

Владимир Травкин напомнил, что Дональд Трамп говорил о том, что венесуэльскую проблему надо решать путем вторжения и у него есть американские базы в Колумбии.