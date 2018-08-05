На «Нашествии», по некоторым данным, от удара током погиб зритель

При этом организаторы самого рок-фестиваля опровергают информацию о трагедии.

Зритель «Нашествия» зацепил флагом электропровод и погиб от удара током – об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник. Ранее об инциденте также сообщили местные издания. По данным портала «Твериград», молодой человек, размахивая флагом, задел его удочкой провод, ведущий от сцены к источнику питания. Трагедия произошла накануне в фан-зоне фестиваля. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.

В пресс-центре «Нашествия» заявили ТАСС, что у них не было зафиксировано серьезных происшествий, тем более со смертельным исходом. Представители МЧС рассказали агентству, что похожий инцидент действительно произошел в Конаковском районе Тверской области, но не был связан с фестивалем. По уточненным данным, рыбак шел с удочкой и коснулся проводов, что привело к его гибели.

«Нашествие» проходит в Тверской области с 3 по 5 августа. По расчетам организаторов, в этом году фестиваль посетят около 200 тысяч зрителей.