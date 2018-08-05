На «Нашествии», по некоторым данным, от удара током погиб зритель
При этом организаторы самого рок-фестиваля опровергают информацию о трагедии.
Зритель «Нашествия» зацепил флагом электропровод и погиб от удара током – об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник. Ранее об инциденте также сообщили местные издания. По данным портала «Твериград», молодой человек, размахивая флагом, задел его удочкой провод, ведущий от сцены к источнику питания. Трагедия произошла накануне в фан-зоне фестиваля. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.
В пресс-центре «Нашествия» заявили ТАСС, что у них не было зафиксировано серьезных происшествий, тем более со смертельным исходом. Представители МЧС рассказали агентству, что похожий инцидент действительно произошел в Конаковском районе Тверской области, но не был связан с фестивалем. По уточненным данным, рыбак шел с удочкой и коснулся проводов, что привело к его гибели.
«Нашествие» проходит в Тверской области с 3 по 5 августа. По расчетам организаторов, в этом году фестиваль посетят около 200 тысяч зрителей.
Комментарии6
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evgeny_biolog 05 августа 2018 | 18:12
Так надо в морг сходить, да покопаться в трупах. Может для новостей некоторые данные и найдутся ...
banyi3 05 августа 2018 | 18:13
Немного просто не там, но для Эхо это не важно .
malinskii 05 августа 2018 | 18:18
нашист с флагом видать был не рыбак. а так бы знал, что карбоновые удочки проводят ток.
max3446 05 августа 2018 | 18:24
Снова либеральные помоечные якобы сми фейки выдумывает, потому что на фестивале Миноборы будет тоже?
vezdehod 05 августа 2018 | 18:45
Видимо акивно размахивал флагом, что попал под "Короткое замыкание".
plidurok Андрей Филимонов 05 августа 2018 | 18:46
"На войне - как на войне", особенно под покровительством МО