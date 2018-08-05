Свидетельство о смерти Орхана Джемаля было потеряно при транспортировке тела журналиста

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко. Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.

В пресс-службе Союза журналистов сообщили, что погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены в среду, 8 августа,— если к этому моменту закончатся следственные действия.