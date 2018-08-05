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Эксклюзив Эха 18:03, 05 августа 2018

Свидетельство о смерти Орхана Джемаля было потеряно при транспортировке тела журналиста

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко. Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.

В пресс-службе Союза журналистов сообщили, что погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены в среду, 8 августа,— если к этому моменту закончатся следственные действия.

Комментарии

12

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semia 05 августа 2018 | 18:07

И эти люди рассказывают нам о создании крылатой ракеты с ядерным двигателем!

ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 18:08

semia: Распиз..йство или преступление?

kit07_12 05 августа 2018 | 18:17

ukradennaya_pensiya: Конечно, преступление, совершенное сотрудниками авиакомпании Эйр Франс, перевозившими тела убитых бойцов ЧВК Ходорковского.
Они нарочно потеряли справки, чтобы нельзя было установить, что убитые были отравлены Новичком, а не погибли в результате огнестрельных ранений.

ykpocyka 05 августа 2018 | 18:09

Судьба такой у подпиндосных пропагандонов ,но это их выбор ,по этому ничуть не жалко ,и как видите жизнь продолжается ,и она прекрасна !)
Кстати ,вся ноющая сейчас говнобратия очень сильно веселилась когда эта новость впервые появилась на Эхо ,правда там было сказано что погибли журналисты "Известей" ,а оно вон как оказалось !)
Ну че либерда ,будете на том блокпосту в Африке мумориал организовывать ,там вроде Путин на вертолете не летает и портретики с цвыточками не упадут !))))))

tonight 05 августа 2018 | 18:56

ykpocyka: А что лучше для вас путинский пропагандон или исламисткий пропагандон? В войне исламистов против путинистов побеждают пока путинисты.

elenaprekrasnaya2009 05 августа 2018 | 18:23

Наше государство мстит им даже мёртвым ? Скрепоносно...

irdo 05 августа 2018 | 18:29

elenaprekrasnaya2009:
Наше государство мстит им даже мёртвым ? Скрепоносно...
==========
Кандально.

m_doc 05 августа 2018 | 18:40

elenaprekrasnaya2009: А почему ни одна обливающаяся крокодиловыми слезами гнида не удосужилась вылететь в ЦАР, чтобы отвезти тела погибших на родину? Виза ставится в аэропорту без проблем.
Выходит, всем до лампочки, всем плевать слюной. Но всяк на особое отношение к себе, любимому, претендует.... и ноет, и ноет, и ноет. Пустышки.

poluputing 05 августа 2018 | 18:44

m_doc: это вы про максимку? Так чего ожидать от втёршегося агента?

m_doc 05 августа 2018 | 18:46

poluputing: И про него тоже. Слетали бы вдвоём с Шендеровичем как самые убивающиеся от горя.

eduard53 05 августа 2018 | 18:29

ИМХО, гэбнюки способны сколь угодно раз терять неугодные бумажки ...
А на журналистов им, да и на всё поднадзорное население и конституцию,
положить с прибором ...

salut__521 05 августа 2018 | 18:34

Смутно подозреваю, что завтра Шевченко скажет, что это подсуетился Моше Даян - стерва одноглазая...

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