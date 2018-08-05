Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, задержали преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского
Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Поведение полицейских было очень грубым, рассказал «Эху Москвы» Владимир Бродский.
Владимир Бродский столкнулся с обычным осмотром правоохранительных органов, сказал нам исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Пономарев считает, что противостоять такому поведению полицейских можно только гражданским сопротивлением и широкой оглаской их действий.
Владимир Бродский позвонил на линию доверия МВД и написал заявление в прокуратуру на действия сотрудников полиции. Однако наибольший резонанс вызвал пост, который Бродский написал в фейсбуке.
Комментарии18
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banyi3 05 августа 2018 | 18:09
Ну да, посмотреть на рожу этого препода, это не странно )
poluputing 05 августа 2018 | 18:21
banyi3: вы определитесь с ориентацией, протиивный
banyi3 05 августа 2018 | 18:23
poluputing: Что бы Вы успокоились, Вас трахать я не буду ))))
poluputing 05 августа 2018 | 18:35
banyi3: после последней бутылки шампусика в дупу в соседнем околотке потеряли интерес к процессу?
roman_i_olga 05 августа 2018 | 18:25
banyi3: у нас всех рожи хороши. а вот с преступлениями силовиков все можем столкнуться
banyi3 05 августа 2018 | 18:27
roman_i_olga: Сейчас редко, строго всё.
stanislav1975 05 августа 2018 | 18:32
banyi3: После серии сообщений о пытках в колониях за последние несколько недель, это вызывает некоторые сомнения.
vbsvob 05 августа 2018 | 18:18
Вот так грубо и презрительно государство относится к своим гражданам.
irdo 05 августа 2018 | 18:23
vbsvob:
Вот так грубо и презрительно государство относится к своим гражданам.
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Всегда так было.
Рос.население это вполне устраивает,
правда, до тех пор, пока самих не коснется.
А других так на Ура".
Вот первая в блоге аватарка со своими подельниками не даст соврать.
nemez1 05 августа 2018 | 18:19
Ну ладно в России принято гнобить немцев, ну а еврея то за что.
banyi3 05 августа 2018 | 18:21
nemez1: А может это вахобит, пейсев нет ))))
zztop1960 05 августа 2018 | 18:20
Товарищ Сталин , вы большой учёный https://www.youtube.com/watch?v=ohkmQfiwpZY
ptaxa33 05 августа 2018 | 18:23
ВСЕ должны быть голубоглазые,высоким лбом ,ростом выше среднего,русые волосы БЕЗ бороды,усов.
Аккуратно пострижены.где то Такое я уже читал ....было приблизительно 37 году прошлого столетия.
Угадайте в какой стране? И при какой власти?!
banyi3 05 августа 2018 | 18:30
ptaxa33: Это вы про демократическую Германию ?
nemez1 05 августа 2018 | 18:36
banyi3: вы в 37 с гитлером взасос целовались, парады водили, танки, самолеты вместе строили.
irdo 05 августа 2018 | 18:39
ptaxa33:
ВСЕ должны быть голубоглазые,высоким лбом ,ростом выше среднего,русые волосы БЕЗ бороды,усов.
Аккуратно пострижены.где то Такое я уже читал ....было приблизительно 37 году прошлого столетия.
Угадайте в какой стране? И при какой власти?!
==========
Пару недель назад внука сестры мужа, 30 лет, москвич, айтишник, женат, но не вписывающегося в этот стандарт,
достаточно жестко остановили на улице у входа в парк и обыскали.
Тот был счастлив, что ничего не подбросили.
А сестра мужа, идеальная потребительница Соловьев ТВ впервые с возмущением жаловалась моему мужу на беспредел.
andy116k 05 августа 2018 | 18:38
Все равно этот дяденька чем-то напоминает девушку в очень короткой юбке после полуночи в плохом районе, которая потом пожаловалась, что ее изнасиловали.
komiccap_nkvd 05 августа 2018 | 18:55
Бродского всегда преследовали. и Пастернака