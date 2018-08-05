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Эксклюзив Эха 18:00, 05 августа 2018

Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, задержали преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского

Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Поведение полицейских было очень грубым, рассказал «Эху Москвы» Владимир Бродский.

Владимир Бродский столкнулся с обычным осмотром правоохранительных органов, сказал нам исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Пономарев считает, что противостоять такому поведению полицейских можно только гражданским сопротивлением и широкой оглаской их действий.

Владимир Бродский позвонил на линию доверия МВД и написал заявление в прокуратуру на действия сотрудников полиции. Однако наибольший резонанс вызвал пост, который Бродский написал в фейсбуке.

Комментарии

18

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banyi3 05 августа 2018 | 18:09

Ну да, посмотреть на рожу этого препода, это не странно )

poluputing 05 августа 2018 | 18:21

banyi3: вы определитесь с ориентацией, протиивный

banyi3 05 августа 2018 | 18:23

poluputing: Что бы Вы успокоились, Вас трахать я не буду ))))

poluputing 05 августа 2018 | 18:35

banyi3: после последней бутылки шампусика в дупу в соседнем околотке потеряли интерес к процессу?

roman_i_olga 05 августа 2018 | 18:25

banyi3: у нас всех рожи хороши. а вот с преступлениями силовиков все можем столкнуться

banyi3 05 августа 2018 | 18:27

roman_i_olga: Сейчас редко, строго всё.

stanislav1975 05 августа 2018 | 18:32

banyi3: После серии сообщений о пытках в колониях за последние несколько недель, это вызывает некоторые сомнения.

vbsvob 05 августа 2018 | 18:18

Вот так грубо и презрительно государство относится к своим гражданам.

irdo 05 августа 2018 | 18:23

vbsvob:
Вот так грубо и презрительно государство относится к своим гражданам.
=============
Всегда так было.
Рос.население это вполне устраивает,
правда, до тех пор, пока самих не коснется.
А других так на Ура".
Вот первая в блоге аватарка со своими подельниками не даст соврать.

nemez1 05 августа 2018 | 18:19

Ну ладно в России принято гнобить немцев, ну а еврея то за что.

banyi3 05 августа 2018 | 18:21

nemez1: А может это вахобит, пейсев нет ))))

zztop1960 05 августа 2018 | 18:20

Товарищ Сталин , вы большой учёный https://www.youtube.com/watch?v=ohkmQfiwpZY

ptaxa33 05 августа 2018 | 18:23

ВСЕ должны быть голубоглазые,высоким лбом ,ростом выше среднего,русые волосы БЕЗ бороды,усов.
Аккуратно пострижены.где то Такое я уже читал ....было приблизительно 37 году прошлого столетия.
Угадайте в какой стране? И при какой власти?!

banyi3 05 августа 2018 | 18:30

ptaxa33: Это вы про демократическую Германию ?

nemez1 05 августа 2018 | 18:36

banyi3: вы в 37 с гитлером взасос целовались, парады водили, танки, самолеты вместе строили.

irdo 05 августа 2018 | 18:39

ptaxa33:
ВСЕ должны быть голубоглазые,высоким лбом ,ростом выше среднего,русые волосы БЕЗ бороды,усов.
Аккуратно пострижены.где то Такое я уже читал ....было приблизительно 37 году прошлого столетия.
Угадайте в какой стране? И при какой власти?!
==========
Пару недель назад внука сестры мужа, 30 лет, москвич, айтишник, женат, но не вписывающегося в этот стандарт,
достаточно жестко остановили на улице у входа в парк и обыскали.
Тот был счастлив, что ничего не подбросили.
А сестра мужа, идеальная потребительница Соловьев ТВ впервые с возмущением жаловалась моему мужу на беспредел.

andy116k 05 августа 2018 | 18:38

Все равно этот дяденька чем-то напоминает девушку в очень короткой юбке после полуночи в плохом районе, которая потом пожаловалась, что ее изнасиловали.

(комментарий скрыт)

komiccap_nkvd 05 августа 2018 | 18:55

Бродского всегда преследовали. и Пастернака

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