В Германии муха помешала установить мировой рекорд
Как сообщает Шпигель, речь идет о рекорде по падению цепочки из мини-домино. В городе Нидда группа энтузиастов в течение двух недель выстраивала цепочку. Костяшки домино были размером с ноготь мизинца. Муха, севшая на костяшку, спровоцировала падение раньше времени, и у организаторов не было возможности восстановить всю цепочку.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
p14 05 августа 2018 | 17:47
А у нас вот огороды. Траву полоть надо...
asyrj 05 августа 2018 | 17:48
бляха-муха!
mozhem_povtorit 05 августа 2018 | 18:03
"Мухи у нас!" (c) Груз 200
andygo__ru 05 августа 2018 | 18:05
Организаторы - не пробовали ли ставить перегородочки такие страховые - ну, через каждый метр, например? По мне, так совершенно простая, даже - очевидная, страховка.