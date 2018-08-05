В Германии муха помешала установить мировой рекорд

Как сообщает Шпигель, речь идет о рекорде по падению цепочки из мини-домино. В городе Нидда группа энтузиастов в течение двух недель выстраивала цепочку. Костяшки домино были размером с ноготь мизинца. Муха, севшая на костяшку, спровоцировала падение раньше времени, и у организаторов не было возможности восстановить всю цепочку.