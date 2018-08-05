Власти Бангладеш ограничили скорость мобильного интернета из-за массовых протестов подростков и беспорядков в стране

Поводом для протестов стало ДТП, в котором погибли двое подростков. Молодые люди вышли на улицы, требуя обеспечения безопасности на дорогах. В результате беспорядков пострадали больше ста человек, а власти выпустили указ, затрудняющие доступ к интернету через мобильные телефоны. На 24 часа были отключены услуги 3G и 4G, — сообщает «КоммерсантЪ». Власти заявили, что это сделано для того, чтобы не дать возможность молодым людям координировать свои действия.