Власти Бангладеш ограничили скорость мобильного интернета из-за массовых протестов подростков и беспорядков в стране
Поводом для протестов стало ДТП, в котором погибли двое подростков. Молодые люди вышли на улицы, требуя обеспечения безопасности на дорогах. В результате беспорядков пострадали больше ста человек, а власти выпустили указ, затрудняющие доступ к интернету через мобильные телефоны. На 24 часа были отключены услуги 3G и 4G, — сообщает «КоммерсантЪ». Власти заявили, что это сделано для того, чтобы не дать возможность молодым людям координировать свои действия.
Комментарии1
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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 17:35
Учитесь, рабы, у бангладешцев. Из-за ДТП. Вам десятки (если не сотни) детей сожгли, свалками травят, фюрер пенсии крадет в открытую - а вы даже собраться кишка тонка.