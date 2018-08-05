У 19-летней Марии Дубовик, арестованной по делу «Новое величие», обнаружено серьезное заболевание

Ей требуется срочная операция. Об этом в Фейсбуке написала правозащитница Алла Фролова со ссылкой на информацию, полученную от мамы Маши. По ее словам, три дня назад девушка прошла обследование. Она жаловалась на сильные боли. Было обнаружено серьезное заболевание, которого раньше не было. Оно стало результатом стресса, недостатком витаминов и солнечного света. Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.