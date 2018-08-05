У 19-летней Марии Дубовик, арестованной по делу «Новое величие», обнаружено серьезное заболевание
Ей требуется срочная операция. Об этом в Фейсбуке написала правозащитница Алла Фролова со ссылкой на информацию, полученную от мамы Маши. По ее словам, три дня назад девушка прошла обследование. Она жаловалась на сильные боли. Было обнаружено серьезное заболевание, которого раньше не было. Оно стало результатом стресса, недостатком витаминов и солнечного света. Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.
Комментарии45
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kochar 05 августа 2018 | 17:37
Животные.
danko1 05 августа 2018 | 17:38
Психически больной маньяк Путин с детьми борьбу ведет, заболев шпиономанией.
Где санитары, которые смогут изолировать того, на ком и так смерть 15 тысяч детей ежегодно, которым из-за этого вора и любителя чрезмерной роскоши нет денег на операции?
yralez 05 августа 2018 | 17:39
Девчонки так напугали плешивого и его ГБ ?
Так ведь нет.....просто сволочи.
dmast79 05 августа 2018 | 17:55
yralez: Если правда что они готовились к террористической деятельности - то тут не страх, а банальное проявление бдительности и соблюдение Закона - стрельба в полицию и кидание коктейля Молотова должно пресекаться на уровне подготовки. Как и любое другое преступление - лучше предотвратить.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 17:58
dmast79: Надо, чтобы никому не захотелось заниматься террористической деятельностью, а для этого не надо обозлять своих же граждан.
dmast79 05 августа 2018 | 18:03
student_ru_ru: Всегда найдется псих и неадекват. Вот революции как средство улучшения жизни - именно неадекватное восприятие реальности. Сейчас не 19 век, и оковы не железные, а экономические. Разрубить их с помощью революций и террора нельзя, можно только усилить и утяжелить - см. свежий пример - Украина.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 18:50
dmast79: В расчёте на психа и неадеквата иногда начинается неадекватное наращивание силовых мышц, которые уже сами по себе начинают искать психов и неадекватов там, где их нет. Такой же примерно процесс происходит при наращивании военных мышц, когда военщина начинает придумывать угрозы для того, чтобы оправдать своё существование и получить на него средства. А иначе кому она станет нужна?
Примерно то же происходит при запугивании одними бандюками другими и затем выкатыванием суммы защиты от них. Иногда это бывает простой договорняк. Поэтому не верьте доводам тех, кто кормится на таком роде работы.
И вообще любой вид работы требует своего оправдания. Скажем, когда появились первые автомобили, конный извоз накачивал публику ужасами существования без конного извоза. Или, например, когда появился конвейер и вообще когда развивалась промышленная революция, то многие вымирающие профессии кричали, что без них человечество пропадёт. Ну это я так, обобщаю свой тезис о том, что любой работник придумает любые причины для существования своего вида деятельности.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 19:06
dmast79: И ещё можно добавить к сказанному, что при таком развитии событий немудрено проспать реальные угрозы и реальных психов и неадекватов, которые (угрозы и прочее) умело мимикрируют под не угрозы или даже нормальных. Потому что тупая машина, работающая по стандартным угрозам, а иногда их и выдумывающая либо раздувающая для оправдания своего сущесьвования, не способна отличить нестандартные угрозы.
fueaqui 05 августа 2018 | 18:27
student_ru_ru: Один из способов "чтобы никому не захотелось" описан в "Обитаемом острове" Стругацких. Получилось как-то не очень. Пусть лучше будет свобода воли, а тех, у кого эта свободная воля потянулась к террору - выявлять и пресекать. Что и происходит - желаю большего успеха в этом нашим правоохранителям.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 18:56
fueaqui: Я с большим недоверием отношусь к притягиванию за уши к реальности любых вымыслов любой художественной литературы. Потому что построение своей жизнь на основании фантазии художника и приведение реальной жизни в соответствие этому вымыслу либо отвергание сходу любых предложений на основании того, что у какого-то художника в художественном вымысле подобные предложения не сошлись с реальностью, попахивает абсурдом и сюрреализмом.
olgavik 05 августа 2018 | 17:59
dmast79: //Если правда что они готовились к террористической деятельности //
Очень готовились, сидели в кафе и обсуждали, как им обустроить Россию. Сделать Россию великой это бесспорно экстремизм.
dmast79 05 августа 2018 | 18:07
olgavik: Понятие "величия", равно как и способы его достижения - иногда идут вразрез общепринятым. Большевики тоже имели идеалы, ради которых заливали Россию кровью, и красные кхмеры тоже не за деньги забивали интеллигентов мотыгами. Гитлер так вообще, действовал только в русле построения Великой Германии!
kit07_12 05 августа 2018 | 18:11
olgavik: //Очень готовились, сидели в кафе и обсуждали, как им обустроить Россию.//
Зачем же Вы так неполживо врете. В интервью мамаши другой девушки, на Эхе висело, написано, что детишки помимо сидения в Макдаке выезжали на природу, потренироваться изготовлению и обращению с коктейлями молотова, а также пострелять из ружьишка (зарегистрированного!!!), в рамках той же подготовки.
benin_papa__ 05 августа 2018 | 18:18
olgavik:
В первую очередь это глупость. Такая же глупость, как Великое Сомали, например.
Но страдают всерьёз, это да.
irdo 05 августа 2018 | 18:18
dmast79:
Если правда что они готовились к террористической деятельности - то тут не страх, а банальное проявление бдительности и соблюдение Закона - стрельба в полицию и кидание коктейля Молотова должно пресекаться на уровне подготовки. Как и любое другое преступление - лучше предотвратить.
===============
То есть пытать, а потом повесить, как Зою Космодемьянскую.
Так?
dmast79 05 августа 2018 | 18:23
irdo: Следовать Закону. В данном случае - лечить в тюремной больнице, либо под конвоем - в обычной гражданской. Далее следствие и суд, если не виновны - свобода и компенсация морального вреда.
irdo 05 августа 2018 | 18:31
dmast79:
Следовать Закону
============
В России нет закона:
В России столб стоит,
К столбу закон прибит,
А на столбе корона.(с)
irinakingsize1 05 августа 2018 | 18:23
dmast79: Эй, портянка! А провокатора-чекиста посадили или только обманутых им детей? А он готовиться съесть других деток?
dmast79 05 августа 2018 | 18:45
irinakingsize1: Дада - "онижедети"? И за что сажать разрабатывавшего эту группу "чекиста" - он что, им гранаты и ружья под страхом смерти в руки совал? Или они недееспособные дебилы, не понимали на что идут? Или вам непременно хочется крови, каких нибудь новых "приморских партизан"?
pikol 05 августа 2018 | 18:33
dmast79: Предотвращение преступления не означает пытки и потерю здоровья совсем молодых девушек, чья вина только в том ,что они повелись на провокации ФСБэшников.
m_doc 05 августа 2018 | 18:44
pikol: Фанни Каплан и Вера Засулич тоже когда-то повелись. Уж лучше новых не плодить, не находите?
sborisych 05 августа 2018 | 18:39
dmast79:
Видите ли в чём дело.. ФСБ настолько бесконтрольная организация, что когда и если лично вам предъявят бредовые обвинения в экстремизЬме, или подготовке к теракту, вам тоже оченно непросто будет доказать обратное, и отбояриться...
p14 05 августа 2018 | 17:45
Ну отпустите же, наконец, девушек!
max3446 05 августа 2018 | 17:45
15 марта «Кремлевская прачка» выложила фотографии с обысков, на которых видны, в частности, листовки «Забастовки избирателей», справочник наблюдателя «Голоса», уведомление о наблюдении на выборах от Ксении Собчак, а также «политическая программа» самой организации.
Там же появилось видео, на котором мужчина, называющий себя Русланом Костыленковым, говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». Он утверждает, что целью организации были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции»; для этого участники собирались проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов», для чего «выезжали на тренировки по стрельбе и по киданию „коктейля Молотова“».
Учись стрелять и кидать коктейли молотова значит... да уж.. ну прям милые такие детки которых надо отпустить чтобы они убивали всех подряд, стариков, женщин, детей
poluputing 05 августа 2018 | 17:57
max3446: вы решили на упреждение убить их? А чего жа у вас ухорезатель в Хероях Рассеи балдеет от превосходства енад вами, убогими?
m_doc 05 августа 2018 | 18:25
poluputing: Кого убили-то? Ухорезатель отца похоронил. Помнишь, почему? Вот и заткнись. И почитай, кто были в СССР ваши цеэуропейские вошьди и кто тебя, свынюка, водит за нос россказнями, что ты орёл:)
sborisych 05 августа 2018 | 18:42
max3446:
"фотографии с обысков, на которых видны, в частности, листовки «Забастовки избирателей», справочник наблюдателя «Голоса», уведомление о наблюдении на выборах от Ксении Собчак"
===
М-мдя... Всё это, безусловно экстремизЬм, и попытка подготовки теракта...
captainobvious 05 августа 2018 | 18:02
вот почему так: что ни либераст, так обязательно хроник болезный? это что-то генетическое?
poluputing 05 августа 2018 | 18:18
captainobvious: зато у дебилов генетически отменное здоровье. Они не сутулятся и не носят очки, маскулинны и до баб охочи незамысловатых
captainobvious 05 августа 2018 | 18:21
poluputing: к Вашему сведению: зависть - смертный грех...
poluputing 05 августа 2018 | 18:28
captainobvious: странно было бы завидовать людям без навыков функционального чтения . незамысловато случающихся с незамысловатыми бабами. Жаль вас, ох как жаль
captainobvious 05 августа 2018 | 18:29
poluputing: Жаль вас, ох как жаль
это взаимно, поверьте )))
irdo 05 августа 2018 | 18:20
captainobvious:
вот почему так: что ни либераст, так обязательно хроник болезный? это что-то генетическое?
============
Так поинтересуйтесь у своих папы и мамы, что и почему с Вами не так?
captainobvious 05 августа 2018 | 18:25
irdo: уж в чем только меня здесь не подозревали, но чтобы в хронической либерастии? такого ещё не было )))
irdo 05 августа 2018 | 18:33
captainobvious:
уж в чем только меня здесь не подозревали
==============
"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен." (с) ;)) (улыбающийся смайлик)
captainobvious 05 августа 2018 | 18:41
irdo: таки настаиваете? я Вас умоляю! какие Ваши доказательства??? ))
irdo 05 августа 2018 | 18:49
captainobvious:
какие Ваши доказательства??? ))
===============
"Если вы не сидите в тюрьме, это не ваша заслуга, это недоработка." (с)
captainobvious 05 августа 2018 | 18:51
irdo: чья же это недоработка? неужели Ваша? (цитаты надо приводить дословно, на всякий случай, чтобы не усугублять своё положение...)
poluputing 05 августа 2018 | 18:39
captainobvious: а в перманетной вашей педерастии никто и не сомневается
captainobvious 05 августа 2018 | 18:44
poluputing: рад, что у Вас сложилась устойчивая смысловая ассоциация между "либерастией" и "педерастией", это большое достижение, очень даже хорошее!... правильной дорогой идёте, товариСЧ!
poluputing 05 августа 2018 | 18:55
captainobvious: доставить радость бедняге с незамысловатыми запросами не сложно, но вы определитесь с ориентацией. Не педераст, не либераст, может вы казачок рязанский или пехотинец рамзанский?
captainobvious 05 августа 2018 | 18:58
poluputing: Не педераст, не либераст, - в наши дни, это уже не мало, согласитесь? ))
student_ru_ru 05 августа 2018 | 19:00
captainobvious: А если ещё и не педриот, так ваще.)
benin_papa__ 05 августа 2018 | 18:16
Бедные дети. Пострадать за веру в какое-то "величие" останков СССР, хоть новое, хоть старое... Грустно.
pikol 05 августа 2018 | 18:30
Бездушные палачи.