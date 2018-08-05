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17:30, 05 августа 2018

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР

Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. «Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому», — написал Шевченко в Фейсбуке. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.

В пресс-службе Союза журналистов сообщили, что погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены в среду, 8 августа,— если к этому моменту закончатся следственные действия.

Комментарии

18

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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 17:33

Почем нынче (желательно в средних пенсиях) "утеря" документов для бюджета обошлась?

patrikk_1 05 августа 2018 | 17:36

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...

Вывод напрашивается сам собой - убийцы Серёга и Юлия Скрипали.

maxcarev 05 августа 2018 | 17:42

А теперь наблюдаем за шаловливыми ручонками власти: подробные результаты вскрытия станут загадкой за семью печатями.

kit07_12 05 августа 2018 | 18:05

maxcarev: //подробные результаты вскрытия станут загадкой за семью печатями. //

А что там загадочного? Бойцов ЧВК Ходорковского сначала Новичком траванули, а потом для маскировки полоснули по трупакам из автоматов?

vezdehod 05 августа 2018 | 18:11

Интересное кино...А что - разве такие ДОКУМЕНТЫ не отсылают Дип.почтой?

kit07_12 05 августа 2018 | 18:33

vezdehod: //А что - разве такие ДОКУМЕНТЫ не отсылают Дип.почтой? //

Дедуля, убитые не были дипломатами. Они рядовые бойцы ЧВК Ходорковского, нанятые им для расследования против российского государства. Их справки о смерти летели вместе с трупами на самолете французской компании Эйр Франс.

Я бы их ваще не отправлял в Россию за счет российского государства, против которого они расследовали, а стребовал деньги на перевозку трупов с Михал Борисыча, который их туда отправил.

vezdehod 05 августа 2018 | 18:41

kit07_12:
Дедуля, убитые не были дипломатами. Они рядовые бойцы ЧВК Ходорковского, нанятые им для расследования против российского государства. Их справки о смерти летели вместе с трупами на самолете французской компании Эйр Франс.
==========================================================================
Теперь понятно...Вот так же "Груз-200" с чуваками Вагнера доставляли в Россию из Сирии.

banyi3 05 августа 2018 | 17:47

patrikk_1: А трупы есть?

splin2 05 августа 2018 | 18:02

patrikk_1: Вывод напрашивается сам собой//

Заключение похитил либо Ходорковский, либо Невзлин- больше некому.)).

srk2658lu 05 августа 2018 | 18:17

patrikk_1: Опять уверен, путинский тролль?

sergo_25_26 05 августа 2018 | 18:28

srk2658lu: Ну что Вы. Путин здесь ни при чем. Он пригожинский. В России каждый может купить себе тролля. Это его личное дело.

ykpocyka 05 августа 2018 | 17:37

ukradennaya_pensiya: Примерно в стоимость одного несвежего гамбургера ,пронесло пилота ,вот он и подтерся первым что под руку попалось !

proxozhij 05 августа 2018 | 17:51

Россия — это такое место, где специально выращивают дебилов.

vera14 05 августа 2018 | 18:33

proxozhij: Россия — это такое место, где специально выращивают дебилов.\\\
И это сказал тупой американец.

poluputing 05 августа 2018 | 17:54

якобы топит за дружбанаа Орхана, но не забывает Володеньку выгородить попутно. Смените фамилию Максим, не позорьте

guskiy_ 05 августа 2018 | 18:03

Бога не боятся. Мало того что убили, еще и похоронить не дают.

andy66 05 августа 2018 | 18:05

теперь можно полностью переписать обстоятельства обнаружения трупов и состояние тел на момент осмотра... т.е. теперь можно фальсифицировать дело полностью.

И кстати, подписавший консул может внезапно замолчать. Я бы на его месте чая не пил и шарфики не носил (((

gригорьич 05 августа 2018 | 18:35

В России страшно жить. И страшно умирать.

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