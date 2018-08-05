Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР
Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. «Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому», — написал Шевченко в Фейсбуке. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.
В пресс-службе Союза журналистов сообщили, что погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены в среду, 8 августа,— если к этому моменту закончатся следственные действия.
Комментарии18
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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 17:33
Почем нынче (желательно в средних пенсиях) "утеря" документов для бюджета обошлась?
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:36
Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...
Вывод напрашивается сам собой - убийцы Серёга и Юлия Скрипали.
maxcarev 05 августа 2018 | 17:42
А теперь наблюдаем за шаловливыми ручонками власти: подробные результаты вскрытия станут загадкой за семью печатями.
kit07_12 05 августа 2018 | 18:05
maxcarev: //подробные результаты вскрытия станут загадкой за семью печатями. //
А что там загадочного? Бойцов ЧВК Ходорковского сначала Новичком траванули, а потом для маскировки полоснули по трупакам из автоматов?
vezdehod 05 августа 2018 | 18:11
Интересное кино...А что - разве такие ДОКУМЕНТЫ не отсылают Дип.почтой?
kit07_12 05 августа 2018 | 18:33
vezdehod: //А что - разве такие ДОКУМЕНТЫ не отсылают Дип.почтой? //
Дедуля, убитые не были дипломатами. Они рядовые бойцы ЧВК Ходорковского, нанятые им для расследования против российского государства. Их справки о смерти летели вместе с трупами на самолете французской компании Эйр Франс.
Я бы их ваще не отправлял в Россию за счет российского государства, против которого они расследовали, а стребовал деньги на перевозку трупов с Михал Борисыча, который их туда отправил.
vezdehod 05 августа 2018 | 18:41
kit07_12:
Дедуля, убитые не были дипломатами. Они рядовые бойцы ЧВК Ходорковского, нанятые им для расследования против российского государства. Их справки о смерти летели вместе с трупами на самолете французской компании Эйр Франс.
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Теперь понятно...Вот так же "Груз-200" с чуваками Вагнера доставляли в Россию из Сирии.
banyi3 05 августа 2018 | 17:47
patrikk_1: А трупы есть?
splin2 05 августа 2018 | 18:02
patrikk_1: Вывод напрашивается сам собой//
Заключение похитил либо Ходорковский, либо Невзлин- больше некому.)).
srk2658lu 05 августа 2018 | 18:17
patrikk_1: Опять уверен, путинский тролль?
sergo_25_26 05 августа 2018 | 18:28
srk2658lu: Ну что Вы. Путин здесь ни при чем. Он пригожинский. В России каждый может купить себе тролля. Это его личное дело.
ykpocyka 05 августа 2018 | 17:37
ukradennaya_pensiya: Примерно в стоимость одного несвежего гамбургера ,пронесло пилота ,вот он и подтерся первым что под руку попалось !
proxozhij 05 августа 2018 | 17:51
Россия — это такое место, где специально выращивают дебилов.
vera14 05 августа 2018 | 18:33
proxozhij: Россия — это такое место, где специально выращивают дебилов.\\\
И это сказал тупой американец.
poluputing 05 августа 2018 | 17:54
якобы топит за дружбанаа Орхана, но не забывает Володеньку выгородить попутно. Смените фамилию Максим, не позорьте
guskiy_ 05 августа 2018 | 18:03
Бога не боятся. Мало того что убили, еще и похоронить не дают.
andy66 05 августа 2018 | 18:05
теперь можно полностью переписать обстоятельства обнаружения трупов и состояние тел на момент осмотра... т.е. теперь можно фальсифицировать дело полностью.
И кстати, подписавший консул может внезапно замолчать. Я бы на его месте чая не пил и шарфики не носил (((
gригорьич 05 августа 2018 | 18:35
В России страшно жить. И страшно умирать.