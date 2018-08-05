Z Архив новостей новости
5 32 6 8900
17:30, 05 августа 2018

Нападение на российских журналистов в ЦАР было неслучайным

Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По ее данным, автомобиль журналистов перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Автомобиль, в котором были трое россиян и местный водитель, шел вторым. Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили и целенаправленно напали на ту, где находились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одной машиной, следуя правилам безопасности, которые составлены специалистами ООН. Они рекомендуют передвигаться в ЦАР группами как минимум из двух машин, при этом в каждой должно быть не менее двух человек.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

skuull 05 августа 2018 | 17:35

Мишка Ходорковский дал точную наводку, в чём новость то?

ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 17:37

skuull: а убрал воффка питерский))))))))

patrikk_1 05 августа 2018 | 17:41

Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле...

Я думаю, что в первом автомобиле ехали Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин. Отследите их телефоны по геолокации и вы убедитесь что я прав.

srk2658lu 05 августа 2018 | 17:47

patrikk_1: //Я думаю//?
Бери выше "Я уверен" (Путин)

vezdehod 05 августа 2018 | 18:04

О каких случайностях может идти речь, ведь в Кремле случайностей не бывает = это подтвердила Мария Захарова.

srk2658lu 05 августа 2018 | 17:44

skuull: Евгешка высрал говнишко?

venezianez49 05 августа 2018 | 17:45

skuull:
А дальше самодеятельные следователи, нанятые убийцей Ходорковским пофамильно называют тех, кто был в первой машине, потом "доказывают", что они скрылись на территории России, что их готовил лично какой-нибудь повар Вагнер по приказу Путина. Всё будет похоже на выдуманную историю с "новичком".

zztop1960 05 августа 2018 | 18:15

venezianez49: Евгений Викторович Пригожин известен как Повар Путина. 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9

poluputing 05 августа 2018 | 18:50

venezianez49: вагнер - это кликуха хохла Уткина, только хохлы у вас могут создать нечто действующее, хоть с-, хоть с +

dmast79 05 августа 2018 | 18:57

poluputing: А что ж у себя то дома ничего не могут, кроме бардака?
Да и Уткин какая-то кацапская фамилия - вот был бы Утка или Уткив, на худой конец Утченко...))

compare 05 августа 2018 | 17:53

skuull: суди,трушок,не выше "лифта"..

sborisych 05 августа 2018 | 18:25

skuull:
Это ты, гнида, типа пошутил, или у тебя есть ссылка на такой же как ты сам, помойный источник?

kara 05 августа 2018 | 17:38

а эта информация откуда?
что то уцелевший водитель про первую машину ничего не рассказал, или она была так далеко, что он ее не видел?

asyrj 05 августа 2018 | 17:45

kara: Уцелевший водитель не уцелел.
И де он, нах?

putin_itogy 05 августа 2018 | 17:41

Новость в том, что Орхана Джемаля, убили РУССКИЕ ВАГНЕРОВСКИЕ НАЁМНИКИ,
по ЗАКАЗУ ПРИГОЖИНА,
и по высшей санкции путина.
(Строго обязательной. Без неё Пригожин(или кто другой) НЕ СМЕЮТ убивать высших журналистов и политиков. Никто не смеет)
Всё просто.

stalinator 05 августа 2018 | 18:01

putin_itogy: Да-да. Путин командовал отрядом ликвидации лично. Пригожин спускал курок.

viniqi 05 августа 2018 | 18:43

stalinator: Гермафродитов пригожинских тут никто не спрашивает!!!

ilia_lvovski 05 августа 2018 | 18:45

stalinator: гИТЛЕР тоже не принимал участие в операциях.

m_doc 05 августа 2018 | 17:45

Как прострелили лобовое стекло, если впереди была друга машина?
И почему пассажиры первой машины не подняли тревогу, и тела нашёл утром патруль...

dmast79 05 августа 2018 | 17:50

m_doc: Игилоиды в Ираке именно так часто и делали - сближались с машиной жертв и расстреливали на ходу.
Так что бандиты запросто могли ехать в первой машине, просто дожидаясь удобного момента - и засаду устраивать не надо, или наоборот - "указывали дорогу" заманив в засаду.

m_doc 05 августа 2018 | 17:58

dmast79: Мысль интересная.
Троица засветилась минимум дважды - когда без спросу снимали уличных торговцев и когда давали взятку полицейскому. Уж кому они там попали на заметку, точно сказать нельзя, но желающие наверняка нашлись.

ac_dc 05 августа 2018 | 18:15

m_doc:
Вот и свежатинка поперла
Уличные торговцы, возмущенные самовольной съемкой, пошли искать киллеров. Желающие конешно нашлися

sg93 05 августа 2018 | 17:47

МБХ - ПНХ
ЗЫ Когда водила смог понять что журналисты понимают язык нападавших?

poluputing 05 августа 2018 | 17:52

sg93: patrikk_1: сцуки, воскресенье, жара,совсем поплыли пригожата. Соберитесь, весь вечер впереди

m_doc 05 августа 2018 | 17:52

sg93: Похоже, он спокойно наблюдал, как убивают его пассажиров, а потом подумал: "А не убежать ли мне от греха подальше". И потихоньку побежал. И ему позволили.

venezianez49 05 августа 2018 | 17:53

sg93: "...когда водила смог понять..." .............................................................................
В перерывах между выстрелами , "изрешетившими" (Шендер,) машину.

eyjafjallajoekull 05 августа 2018 | 17:52

Судя по комментам троллей понятно, кто убил журналистов. Ну нельзя же каждый раз так засвечиваться? Читайте Фрейда.

venezianez49 05 августа 2018 | 17:58

eyjafjallajoekull:
Судя по оперативному вмешательству наших американских "коллег", причастность ЦРУ практически доказана.

dmast79 05 августа 2018 | 18:00

eyjafjallajoekull: Вы понятие тролль употребляете к людям с точкой зрения отличной от вашей. В то время как тролли (настоящие!) как раз маскируются под "нейтралов" или "своих" - это азы троллинга. ))

agamasat 05 августа 2018 | 17:59

Это ни о чем не говорит. Так и грабят малочисленные группы - отсекают хвост. Возможно, этот принцип сработал и сейчас. Пока что это не дает дорожку к основным подозреваемым в преступлении - российским ЧВК.

m_doc 05 августа 2018 | 18:07

agamasat: С какого перепугу чвк - основные подозреваемые?
Одна поэтесса-наркоманка а-ля либераль в ФБ написала, что каждый, кто отрицает роль или отводит стрелки от русских чвк - пособник Кремля и вапче сволочь. Выходит, либерам истина не интересна,и плевать, кто на самом деле убил? Главное - революционная целесообразность? Так ведь и до пресловутых "троек" недалеко.
Однако должны же быть пределы цинизму и беспринципности.... ведь с каждым резонансным событием наши оппы проваливаются всё глубже и глубже. И сие, увы, есть медицинский факт. Даже кое-кто из оппов начинает это понимать.

rips4 05 августа 2018 | 18:23

А что за представления у расследователей ходора, о слове колонна?
По идеи, колонна это когда машины движутся друг за другом, с небольшим интервалом.
Но где в таком случае свидетели из первой и третьей машины? ))
Что за фейк очередной?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 479 6 5397 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6794 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 70 6 8906 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 259 6 23633 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 160 6 16299 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 63 6 6754 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15407 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5329 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 49 6 5850 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 127 6 15097 30.07
Kрепрессии, память, события
Новости

Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США Их разработали в качестве зеркальной меры в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий из России до 25 процентов…

5 55 6 6793
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 60 6 8207 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7224 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 81 6 11079 31.07
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9641 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

Каждый шаг Войновича и все, что написано в его книгах – это школа быть человеком, гражданином. Но даже не гражданином, а просто честным, нормальным, последовательным человеком…

5 34 6 9816 29.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Майкл Макфол назвал жестом отчаяния назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИДе Ранее стало известно, что голливудский актер теперь будет спецпредставителей по гуманитарным связям с США…

5 22 6 23902
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 127 6 155910 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 81 6 11079 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 10 6 509864 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 82 6 80398 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7163791
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3600785

Сегодня в эфире