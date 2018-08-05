Нападение на российских журналистов в ЦАР было неслучайным
Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По ее данным, автомобиль журналистов перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Автомобиль, в котором были трое россиян и местный водитель, шел вторым. Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили и целенаправленно напали на ту, где находились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одной машиной, следуя правилам безопасности, которые составлены специалистами ООН. Они рекомендуют передвигаться в ЦАР группами как минимум из двух машин, при этом в каждой должно быть не менее двух человек.
Комментарии32
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skuull 05 августа 2018 | 17:35
Мишка Ходорковский дал точную наводку, в чём новость то?
ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 17:37
skuull: а убрал воффка питерский))))))))
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:41
Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле...
Я думаю, что в первом автомобиле ехали Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин. Отследите их телефоны по геолокации и вы убедитесь что я прав.
srk2658lu 05 августа 2018 | 17:47
patrikk_1: //Я думаю//?
Бери выше "Я уверен" (Путин)
vezdehod 05 августа 2018 | 18:04
О каких случайностях может идти речь, ведь в Кремле случайностей не бывает = это подтвердила Мария Захарова.
srk2658lu 05 августа 2018 | 17:44
skuull: Евгешка высрал говнишко?
venezianez49 05 августа 2018 | 17:45
skuull:
А дальше самодеятельные следователи, нанятые убийцей Ходорковским пофамильно называют тех, кто был в первой машине, потом "доказывают", что они скрылись на территории России, что их готовил лично какой-нибудь повар Вагнер по приказу Путина. Всё будет похоже на выдуманную историю с "новичком".
zztop1960 05 августа 2018 | 18:15
venezianez49: Евгений Викторович Пригожин известен как Повар Путина. 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9
poluputing 05 августа 2018 | 18:50
venezianez49: вагнер - это кликуха хохла Уткина, только хохлы у вас могут создать нечто действующее, хоть с-, хоть с +
dmast79 05 августа 2018 | 18:57
poluputing: А что ж у себя то дома ничего не могут, кроме бардака?
Да и Уткин какая-то кацапская фамилия - вот был бы Утка или Уткив, на худой конец Утченко...))
compare 05 августа 2018 | 17:53
skuull: суди,трушок,не выше "лифта"..
sborisych 05 августа 2018 | 18:25
skuull:
Это ты, гнида, типа пошутил, или у тебя есть ссылка на такой же как ты сам, помойный источник?
kara 05 августа 2018 | 17:38
а эта информация откуда?
что то уцелевший водитель про первую машину ничего не рассказал, или она была так далеко, что он ее не видел?
asyrj 05 августа 2018 | 17:45
kara: Уцелевший водитель не уцелел.
И де он, нах?
putin_itogy 05 августа 2018 | 17:41
Новость в том, что Орхана Джемаля, убили РУССКИЕ ВАГНЕРОВСКИЕ НАЁМНИКИ,
по ЗАКАЗУ ПРИГОЖИНА,
и по высшей санкции путина.
(Строго обязательной. Без неё Пригожин(или кто другой) НЕ СМЕЮТ убивать высших журналистов и политиков. Никто не смеет)
Всё просто.
stalinator 05 августа 2018 | 18:01
putin_itogy: Да-да. Путин командовал отрядом ликвидации лично. Пригожин спускал курок.
viniqi 05 августа 2018 | 18:43
stalinator: Гермафродитов пригожинских тут никто не спрашивает!!!
ilia_lvovski 05 августа 2018 | 18:45
stalinator: гИТЛЕР тоже не принимал участие в операциях.
m_doc 05 августа 2018 | 17:45
Как прострелили лобовое стекло, если впереди была друга машина?
И почему пассажиры первой машины не подняли тревогу, и тела нашёл утром патруль...
dmast79 05 августа 2018 | 17:50
m_doc: Игилоиды в Ираке именно так часто и делали - сближались с машиной жертв и расстреливали на ходу.
Так что бандиты запросто могли ехать в первой машине, просто дожидаясь удобного момента - и засаду устраивать не надо, или наоборот - "указывали дорогу" заманив в засаду.
m_doc 05 августа 2018 | 17:58
dmast79: Мысль интересная.
Троица засветилась минимум дважды - когда без спросу снимали уличных торговцев и когда давали взятку полицейскому. Уж кому они там попали на заметку, точно сказать нельзя, но желающие наверняка нашлись.
ac_dc 05 августа 2018 | 18:15
m_doc:
Вот и свежатинка поперла
Уличные торговцы, возмущенные самовольной съемкой, пошли искать киллеров. Желающие конешно нашлися
sg93 05 августа 2018 | 17:47
МБХ - ПНХ
ЗЫ Когда водила смог понять что журналисты понимают язык нападавших?
poluputing 05 августа 2018 | 17:52
sg93: patrikk_1: сцуки, воскресенье, жара,совсем поплыли пригожата. Соберитесь, весь вечер впереди
m_doc 05 августа 2018 | 17:52
sg93: Похоже, он спокойно наблюдал, как убивают его пассажиров, а потом подумал: "А не убежать ли мне от греха подальше". И потихоньку побежал. И ему позволили.
venezianez49 05 августа 2018 | 17:53
sg93: "...когда водила смог понять..." .............................................................................
В перерывах между выстрелами , "изрешетившими" (Шендер,) машину.
eyjafjallajoekull 05 августа 2018 | 17:52
Судя по комментам троллей понятно, кто убил журналистов. Ну нельзя же каждый раз так засвечиваться? Читайте Фрейда.
venezianez49 05 августа 2018 | 17:58
eyjafjallajoekull:
Судя по оперативному вмешательству наших американских "коллег", причастность ЦРУ практически доказана.
dmast79 05 августа 2018 | 18:00
eyjafjallajoekull: Вы понятие тролль употребляете к людям с точкой зрения отличной от вашей. В то время как тролли (настоящие!) как раз маскируются под "нейтралов" или "своих" - это азы троллинга. ))
agamasat 05 августа 2018 | 17:59
Это ни о чем не говорит. Так и грабят малочисленные группы - отсекают хвост. Возможно, этот принцип сработал и сейчас. Пока что это не дает дорожку к основным подозреваемым в преступлении - российским ЧВК.
m_doc 05 августа 2018 | 18:07
agamasat: С какого перепугу чвк - основные подозреваемые?
Одна поэтесса-наркоманка а-ля либераль в ФБ написала, что каждый, кто отрицает роль или отводит стрелки от русских чвк - пособник Кремля и вапче сволочь. Выходит, либерам истина не интересна,и плевать, кто на самом деле убил? Главное - революционная целесообразность? Так ведь и до пресловутых "троек" недалеко.
Однако должны же быть пределы цинизму и беспринципности.... ведь с каждым резонансным событием наши оппы проваливаются всё глубже и глубже. И сие, увы, есть медицинский факт. Даже кое-кто из оппов начинает это понимать.
rips4 05 августа 2018 | 18:23
А что за представления у расследователей ходора, о слове колонна?
По идеи, колонна это когда машины движутся друг за другом, с небольшим интервалом.
Но где в таком случае свидетели из первой и третьей машины? ))
Что за фейк очередной?