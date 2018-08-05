Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу
Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.
Покушение на Николаса Мадуро не попытка убить, а скорее запугать президента Венесуэлы, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин. Он напомнил, что Дональд Трамп говорил о том, что венесуэльскую проблему надо решать путем вторжения и у него есть американские базы в Колумбии.
Комментарии2
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dmast79 05 августа 2018 | 17:07
Базы в Колумбии - вот оттуда уши и торчат (и коптеры летят).
max3446 05 августа 2018 | 17:13
Созывать Совбез ООН, признать пендостан террористическим государством и созывать трибунал на котором судить и казнить руководство этого мордора 21 века, ось и сосредоточение зла, причина всех преступлений во всем мире