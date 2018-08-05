Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Покушение на Николаса Мадуро не попытка убить, а скорее запугать президента Венесуэлы, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин. Он напомнил, что Дональд Трамп говорил о том, что венесуэльскую проблему надо решать путем вторжения и у него есть американские базы в Колумбии.