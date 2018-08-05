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17:03, 05 августа 2018

В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов

Как сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт, ему выразили недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов. Помощник госсекретаря Уэсс Митчел вызвал Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в соцсетях для провоцирования насилия и раскола в США. Нойерт подчеркнула, что США не потерпят такого агрессивного вмешательства.

Комментарии

15

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irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:07

Это уже стопицотое китайское предупреждение

patrikk_1 05 августа 2018 | 17:15

В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов...

В Госдепартамент вызвал? Какая богатая русский язык.

dmast79 05 августа 2018 | 17:28

patrikk_1: Да, получается Дмитрий Жирнов кого-то в госдепартамент вызвал...

dmast79 05 августа 2018 | 17:10

После того, как США в открытую использовали СМИ и соцсети для координации переворотов и мятежей - обижаться, что кто начал пользоваться их же методами - всё равно что на зеркало пенять.

irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:20

dmast79: А ссыль, портяныч, дашь на мятежи и перевороты,которыми рулили США через инет. Или тебе щас некогда - ты чета куришь?

tararabumbia 05 августа 2018 | 17:23

irinakingsize1:
Загибается Расея, надуваем шаровары
рублей за 10 гр.
2014
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2015
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2016
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2017
22,2043
2018
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dmast79 05 августа 2018 | 17:26

irinakingsize1: На Вику пойдёт?
------
"Твиттер-революция (англ. Twitter Revolution) — термин, характеризующий различные революции и протесты, координация которых происходила через популярные социальные сети, в частности «Твиттер». Большая часть исследователей единодушно относит к твиттер-революциям следующие протестные акции и революционные события:

Массовые беспорядки в Кишинёве (2009)
Акции протеста в Иране (2009)
Революция в Тунисе (2010—2011)
Революция в Египте (2011)
Евромайдан (2013—2014)"

chnch 05 августа 2018 | 17:41

dmast79: Совсем дурачёк, иль прикидываешься? Где США?

dmast79 05 августа 2018 | 17:45

chnch: В зачинщиках. И глупец тот кто этого не видит.

captainobvious 05 августа 2018 | 17:23

правильный перевод слов Хизер Нойерт: "Соцсети созданы США как орудие вмешательства во внутренние дела других стран! не смейте! слышите? НЕ СМЕЙТЕ!!! использовать их против нас же!"

sergo_25_26 05 августа 2018 | 17:29

Плюшек дадут скоро животворящих.

dmast79 05 августа 2018 | 17:37

sergo_25_26: Госдеп больше печеньками кормить любит.

poluputing 05 августа 2018 | 17:45

dmast79: sergo_25_26: каки таки плюшки. На фига они вам, вы же по любому - самоубийцы, на вас не надо тратиться, всё исполните сами по заветам Мазоха. Причём надцатый раз в истории. Пока другие кайфуют снова преодолевать будете

delovoy_podolsk 05 августа 2018 | 17:44

Зачем Жирнов был вызван в Госдеп США - знаю в Госдепе США и сам Жирнов, и его начальство. В СМИ дали ту информацию, которая выгодна Российским пропагандонам. Они могли сморозить следующее: Жирнов вызвал представителей Госдепартамента США на ковер по поводу отслеживания государственными службами США личной переписки внештатных сотрудников ФСБ и ГРУ России в соцсетях с гражданами Америки.

vladimirgornitsky 05 августа 2018 | 17:45

И понимают ведь наверняка, что себе хуже делают своим идиотским вмешательством, ничего при этом не добиваясь. Но удержаться не могут. Больно гадить любят. Огребут в итоге по полной.

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