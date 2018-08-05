В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов...

Как сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт, ему выразили недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов. Помощник госсекретаря Уэсс Митчел вызвал Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в соцсетях для провоцирования насилия и раскола в США. Нойерт подчеркнула, что США не потерпят такого агрессивного вмешательства.