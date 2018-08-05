В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов
Как сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт, ему выразили недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов. Помощник госсекретаря Уэсс Митчел вызвал Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в соцсетях для провоцирования насилия и раскола в США. Нойерт подчеркнула, что США не потерпят такого агрессивного вмешательства.
Комментарии15
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irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:07
Это уже стопицотое китайское предупреждение
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:15
В Госдепартамент вызвал временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов...
В Госдепартамент вызвал? Какая богатая русский язык.
dmast79 05 августа 2018 | 17:28
patrikk_1: Да, получается Дмитрий Жирнов кого-то в госдепартамент вызвал...
dmast79 05 августа 2018 | 17:10
После того, как США в открытую использовали СМИ и соцсети для координации переворотов и мятежей - обижаться, что кто начал пользоваться их же методами - всё равно что на зеркало пенять.
irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:20
dmast79: А ссыль, портяныч, дашь на мятежи и перевороты,которыми рулили США через инет. Или тебе щас некогда - ты чета куришь?
tararabumbia 05 августа 2018 | 17:23
irinakingsize1:
Загибается Расея, надуваем шаровары
рублей за 10 гр.
2014
39,6343
2015
35,5525
2016
30,3520
2017
22,2043
2018
20,2435
dmast79 05 августа 2018 | 17:26
irinakingsize1: На Вику пойдёт?
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"Твиттер-революция (англ. Twitter Revolution) — термин, характеризующий различные революции и протесты, координация которых происходила через популярные социальные сети, в частности «Твиттер». Большая часть исследователей единодушно относит к твиттер-революциям следующие протестные акции и революционные события:
Массовые беспорядки в Кишинёве (2009)
Акции протеста в Иране (2009)
Революция в Тунисе (2010—2011)
Революция в Египте (2011)
Евромайдан (2013—2014)"
chnch 05 августа 2018 | 17:41
dmast79: Совсем дурачёк, иль прикидываешься? Где США?
dmast79 05 августа 2018 | 17:45
chnch: В зачинщиках. И глупец тот кто этого не видит.
captainobvious 05 августа 2018 | 17:23
правильный перевод слов Хизер Нойерт: "Соцсети созданы США как орудие вмешательства во внутренние дела других стран! не смейте! слышите? НЕ СМЕЙТЕ!!! использовать их против нас же!"
sergo_25_26 05 августа 2018 | 17:29
Плюшек дадут скоро животворящих.
dmast79 05 августа 2018 | 17:37
sergo_25_26: Госдеп больше печеньками кормить любит.
poluputing 05 августа 2018 | 17:45
dmast79: sergo_25_26: каки таки плюшки. На фига они вам, вы же по любому - самоубийцы, на вас не надо тратиться, всё исполните сами по заветам Мазоха. Причём надцатый раз в истории. Пока другие кайфуют снова преодолевать будете
delovoy_podolsk 05 августа 2018 | 17:44
Зачем Жирнов был вызван в Госдеп США - знаю в Госдепе США и сам Жирнов, и его начальство. В СМИ дали ту информацию, которая выгодна Российским пропагандонам. Они могли сморозить следующее: Жирнов вызвал представителей Госдепартамента США на ковер по поводу отслеживания государственными службами США личной переписки внештатных сотрудников ФСБ и ГРУ России в соцсетях с гражданами Америки.
vladimirgornitsky 05 августа 2018 | 17:45
И понимают ведь наверняка, что себе хуже делают своим идиотским вмешательством, ничего при этом не добиваясь. Но удержаться не могут. Больно гадить любят. Огребут в итоге по полной.