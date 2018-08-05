Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, задержали преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского

Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Поведение полицейских было очень грубым, рассказал нам Владимир Бродский.

Владимир Бродский позвонил на линию доверия МВД и написал заявление в прокуратуру на действия сотрудников полиции. Однако наибольший резонанс вызвал пост, который Бродский написал в Фейсбуке.