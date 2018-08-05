Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, задержали преподавателя НИУ ВШЭ Владимира Бродского
Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Поведение полицейских было очень грубым, рассказал нам Владимир Бродский.
Владимир Бродский позвонил на линию доверия МВД и написал заявление в прокуратуру на действия сотрудников полиции. Однако наибольший резонанс вызвал пост, который Бродский написал в Фейсбуке.
Комментарии7
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irdo 05 августа 2018 | 17:05
Гласность единственное оружие против беспредела.
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:12
Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться...
- А вдоль дороги, мёртвые с косами стоят, и тишина.
- Брехня.
yralez 05 августа 2018 | 17:15
Вот жил человек, состоял на госслужбе, со всеми соцльготами и пакетами, окладами и путриотизмом.
И вдруг.....оказался говном второго сорта, а первый сорт это полицаи.
Вот говно второго сорта и обиделось......что оно второго сорта.
А еще считало себя умным.
kara 05 августа 2018 | 17:19
опять???!!!
max3446 05 августа 2018 | 17:23
Есть у нас в стране одно змеиное гнездо с шипящим названием ВШЭ, ярким его представителем является Е. Ясин – реформатор времен Б. Ельцина и Е. Гайдара, до сих пор продолжающий их разрушительное дело. Все реформы, которые проводились в России в последнее время, были разработаны представителями именно этого змеиного гнезда.
Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, доктор экономических наук, Оксана Дмитриева:
«Реформы в области образования и здравоохранения разрабатывались на средства, полученные от займов Всемирного банка. По поручению Правительства структуры Высшей школы экономики вели разработки в данной области, что отрицать невозможно»http://echo.msk.ru/blog/dmitrieva/907096-echo/
ВШЭ, конечно, против того, чтобы ее называли иностранным агентом, хотя была создана при непосредственном участии Всемирного банка и ее деятельность финансируется Фондом МакАртуров. ВШЭ, само-собой, отрицает свое влияние на политику: http://eurekanet.ru/ewww/promo/18152.html
РУКОВОДИТЕЛИ «ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ» ПРИГОВОРИЛИ РОССИЮ К НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Президент Всероссийского Фонда образования, профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков о реформах в российском образовании и их инициаторах
poluputing 05 августа 2018 | 17:37
max3446: вы хунвейбинчик аль кхмерёнок, печень у очкариков кушать будете или просто с мотыгами на плантации зашлёте? УУУ пролетарская ненавесть к инородцам, иждивенцам и захребетникам. Расзудись плечо!
jamba 05 августа 2018 | 17:33
В Уфе застрелился полицейский! Оставил записку "Все достало!"(