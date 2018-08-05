Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко.

«Мы не можем начать копать могилу и приступить к похоронным процедурам. Ни одно ведомство на территории России – и это совершенно справедливо — без этой справки не начнет работу, и никакие копии тут не спасают, потому что справку выписывает консул, обладающий соответствующими полномочиями в другой стране», — сказал он.

М.Шевченко отметил, что либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.

Он выразил опасения, что потеря справки – не результат халатности и глупости, а намеренные спланированные действия, затрудняющие расследование убийства журналиста.

«Я не верю ни в какие случайности и никакие глупости, я считаю, что это целенаправленная спецоперация, а вот какова цель этой операции — над этим мы будем думать и обязательно выясним эти цели, а также заказчиков как убийства, так и всех последующих мероприятий, связанных с расследованием этого убийства», — подчеркнул он.

Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.