Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко.
«Мы не можем начать копать могилу и приступить к похоронным процедурам. Ни одно ведомство на территории России – и это совершенно справедливо — без этой справки не начнет работу, и никакие копии тут не спасают, потому что справку выписывает консул, обладающий соответствующими полномочиями в другой стране», — сказал он.
М.Шевченко отметил, что либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.
Он выразил опасения, что потеря справки – не результат халатности и глупости, а намеренные спланированные действия, затрудняющие расследование убийства журналиста.
«Я не верю ни в какие случайности и никакие глупости, я считаю, что это целенаправленная спецоперация, а вот какова цель этой операции — над этим мы будем думать и обязательно выясним эти цели, а также заказчиков как убийства, так и всех последующих мероприятий, связанных с расследованием этого убийства», — подчеркнул он.
Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.
Комментарии34
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gordy 05 августа 2018 | 17:03
"Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР"
Это пострашнее околесицы будет?
olgavik 05 августа 2018 | 17:06
gordy: "Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР"
Специально?
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:08
Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...
Плохая примета. Счастья ему семь не будет.
kit07_12 05 августа 2018 | 17:16
patrikk_1: Здесь же в заметке пишут, что справку мог потерять перевозчик, французская компания. Но в заголовок все равно выносят, что потеряли российские власти. Зомборадио.
patrikk_1 05 августа 2018 | 17:23
kit07_12:
Теперь, без справки, ему одна дорога в "Щербинки" или "Малинки".
kit07_12 05 августа 2018 | 17:13
Российские власти должны стребовать деньги на похороны этих троих бойцов ЧВК Ходорковского с тех, кто их туда направил.
Интересно получается: Ходорковский организует расследование против российского государства, а оплачивать похороны нанятых им расследователей любезно перепоручает этому самому государству. То есть российским налогоплательщикам.
lager23 05 августа 2018 | 17:24
kit07_12: кремлебот и гнида — слова синонимы,не правда ли?
kit07_12 05 августа 2018 | 17:25
lager23: не парься, либераст и педераст это ваще одно и то же
merelymy 05 августа 2018 | 17:25
kit07_12: Кит разбушевался, и пошло саакральое, как на очке в сатире.
kit07_12 05 августа 2018 | 17:37
merelymy: на очке в сатире - даже не знаю, что сказать на этот хомячий креатив. Напиши Ходорковскому, может, оценит. Даст Бог, тебя тоже куда-нить пошлет типа ЦАР. Погибнешь как герой. За.... а и правда, за что они погибли?
olgavik 05 августа 2018 | 17:32
kit07_12: //Ходорковский организует расследование против российского государства,//
По законам РФ наемничество это уголовное преступление, то есть наемники совершают действия против российского государства. Никогда не путайте "свою шерсть с государственной".
vinokur 05 августа 2018 | 17:37
kit07_12: А почему Вы думаете, что расследовались шалости именно российского государства? А может быть, они узнали кое-что о французских колонизаторах или о не к ночи будь упомянутом Госдепе? Или Вы думаете, где плохо пахнет - там Россия? Вы русофоб?
Плохо маскируетесь.
askol2016 05 августа 2018 | 17:06
Ничего страшного. Запишут - умер в результате сердечной недостаточности...
minerr 05 августа 2018 | 17:19
askol2016: Или воскреснет как Бабченко.
vinokur 05 августа 2018 | 17:43
minerr: Вот из-за таких свиней, как этот навалонакладчик, и приходится закрывать комменты при сообщениях о смерти.
neyexo 05 августа 2018 | 17:05
Почта будет идти столько, сколько НАДО
ostrava 05 августа 2018 | 17:07
Редкостные свиньи.
max3446 05 августа 2018 | 17:09
Шевченко результаты служебной проверки что некие документы утеряны именно властями представил или так, абы ляпнуть, учитывая что самолет французский был, которые тела перевозил
pulalala 05 августа 2018 | 17:11
Последние вести от Захаровой;
#ихтамнебыло.
Она сама там видела.
lager23 05 августа 2018 | 17:12
Им (путерастам) ничего нельзя доверить, они — рукод@пые никчёмности ...могут только гробить людей, прос@рать бюджетные деньги и ни за что не отвечать, как их «вдохновитель» плешегном!
m_doc 05 августа 2018 | 17:28
lager23: Доверяй Ходору и его конторе. Вот уж кто не подведёт. Отправят на тот свет в кратчайшие сроки без суеты и бюрократии.
guskiy_ 05 августа 2018 | 17:15
Они не справку потеряли, а остатки совести. Сволочи.
nestor199 05 августа 2018 | 17:16
Шевсенко совсем о исламился, могилу копают не в день смерти, а в день похорон.
m_doc 05 августа 2018 | 17:19
nestor199: Шевченко - сущий монстр. Коммунист-исламист. И с годами всё дурнее.
kaminas 05 августа 2018 | 17:17
Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР
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Может это Моссад приказал потерять ,ась Шевченко ?
orein51 05 августа 2018 | 17:19
совсем ..нулись...
sergo_25_26 05 августа 2018 | 17:25
Даже над мертвыми издеваются. Все ради того, что бы другим неповадно было.
kp6ic 05 августа 2018 | 17:26
это ротшильды и либерасты в правительстве постарались, а путин хороший. чмо.
tararabumbia 05 августа 2018 | 17:26
либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.
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Но наше Эхо-то ТОЧНО знает шта "Российские власти потеряли заключение о смерти...". ААВ работает на ЧВК?
svetnik55 05 августа 2018 | 17:28
Это, Максим, Израиль спер.
poluputing 05 августа 2018 | 17:28
всё больше настораживает поведение Шевченко, а не засланный ли к Джамалю в своё время казачок на прикорме?
irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:29
Свежачок от Дождя:
\\Автомобиль убитых в ЦАР журналистов двигался вторым в колонне из двух автомобилей, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на информацию, которую получили из ЦАР группа по расследованию обстоятельств гибели журналистов. По ее данным, первый из них нападавшие пропустили. \\
Че там с ограблением, портянки?
ramun 05 августа 2018 | 17:31
Какие рукожопые (или хитрожопые) власти.
salut__521 05 августа 2018 | 17:38
///Шевченко отметил, что либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.//
А про себя потом подумал: -да, чушь сказал, хоть и не пьян, глотнул-то всего два раза я.... Не, скорей всего, Моше Даян - стерва одноглазая...