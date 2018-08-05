Z Архив новостей новости
5 34 6 3679
Эксклюзив Эха 17:00, 05 августа 2018

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко.

«Мы не можем начать копать могилу и приступить к похоронным процедурам. Ни одно ведомство на территории России – и это совершенно справедливо — без этой справки не начнет работу, и никакие копии тут не спасают, потому что справку выписывает консул, обладающий соответствующими полномочиями в другой стране», — сказал он.

М.Шевченко отметил, что либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.

Он выразил опасения, что потеря справки – не результат халатности и глупости, а намеренные спланированные действия, затрудняющие расследование убийства журналиста.

«Я не верю ни в какие случайности и никакие глупости, я считаю, что это целенаправленная спецоперация, а вот какова цель этой операции — над этим мы будем думать и обязательно выясним эти цели, а также заказчиков как убийства, так и всех последующих мероприятий, связанных с расследованием этого убийства», — подчеркнул он.

Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gordy 05 августа 2018 | 17:03

"Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР"


Это пострашнее околесицы будет?

olgavik 05 августа 2018 | 17:06

gordy: "Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР"
Специально?

patrikk_1 05 августа 2018 | 17:08

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...

Плохая примета. Счастья ему семь не будет.

kit07_12 05 августа 2018 | 17:16

patrikk_1: Здесь же в заметке пишут, что справку мог потерять перевозчик, французская компания. Но в заголовок все равно выносят, что потеряли российские власти. Зомборадио.

patrikk_1 05 августа 2018 | 17:23

kit07_12:

Теперь, без справки, ему одна дорога в "Щербинки" или "Малинки".

kit07_12 05 августа 2018 | 17:13

Российские власти должны стребовать деньги на похороны этих троих бойцов ЧВК Ходорковского с тех, кто их туда направил.
Интересно получается: Ходорковский организует расследование против российского государства, а оплачивать похороны нанятых им расследователей любезно перепоручает этому самому государству. То есть российским налогоплательщикам.

lager23 05 августа 2018 | 17:24

kit07_12: кремлебот и гнида — слова синонимы,не правда ли?

kit07_12 05 августа 2018 | 17:25

lager23: не парься, либераст и педераст это ваще одно и то же

merelymy 05 августа 2018 | 17:25

kit07_12: Кит разбушевался, и пошло саакральое, как на очке в сатире.

kit07_12 05 августа 2018 | 17:37

merelymy: на очке в сатире - даже не знаю, что сказать на этот хомячий креатив. Напиши Ходорковскому, может, оценит. Даст Бог, тебя тоже куда-нить пошлет типа ЦАР. Погибнешь как герой. За.... а и правда, за что они погибли?

olgavik 05 августа 2018 | 17:32

kit07_12: //Ходорковский организует расследование против российского государства,//
По законам РФ наемничество это уголовное преступление, то есть наемники совершают действия против российского государства. Никогда не путайте "свою шерсть с государственной".

vinokur 05 августа 2018 | 17:37

kit07_12: А почему Вы думаете, что расследовались шалости именно российского государства? А может быть, они узнали кое-что о французских колонизаторах или о не к ночи будь упомянутом Госдепе? Или Вы думаете, где плохо пахнет - там Россия? Вы русофоб?
Плохо маскируетесь.

askol2016 05 августа 2018 | 17:06

Ничего страшного. Запишут - умер в результате сердечной недостаточности...

minerr 05 августа 2018 | 17:19

askol2016: Или воскреснет как Бабченко.

vinokur 05 августа 2018 | 17:43

minerr: Вот из-за таких свиней, как этот навалонакладчик, и приходится закрывать комменты при сообщениях о смерти.

neyexo 05 августа 2018 | 17:05

Почта будет идти столько, сколько НАДО

ostrava 05 августа 2018 | 17:07

Редкостные свиньи.

max3446 05 августа 2018 | 17:09

Шевченко результаты служебной проверки что некие документы утеряны именно властями представил или так, абы ляпнуть, учитывая что самолет французский был, которые тела перевозил

pulalala 05 августа 2018 | 17:11

Последние вести от Захаровой;
#ихтамнебыло.
Она сама там видела.

lager23 05 августа 2018 | 17:12

Им (путерастам) ничего нельзя доверить, они — рукод@пые никчёмности ...могут только гробить людей, прос@рать бюджетные деньги и ни за что не отвечать, как их «вдохновитель» плешегном!

m_doc 05 августа 2018 | 17:28

lager23: Доверяй Ходору и его конторе. Вот уж кто не подведёт. Отправят на тот свет в кратчайшие сроки без суеты и бюрократии.

guskiy_ 05 августа 2018 | 17:15

Они не справку потеряли, а остатки совести. Сволочи.

nestor199 05 августа 2018 | 17:16

Шевсенко совсем о исламился, могилу копают не в день смерти, а в день похорон.

m_doc 05 августа 2018 | 17:19

nestor199: Шевченко - сущий монстр. Коммунист-исламист. И с годами всё дурнее.

(комментарий скрыт)

kaminas 05 августа 2018 | 17:17

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Может это Моссад приказал потерять ,ась Шевченко ?

orein51 05 августа 2018 | 17:19

совсем ..нулись...

sergo_25_26 05 августа 2018 | 17:25

Даже над мертвыми издеваются. Все ради того, что бы другим неповадно было.

kp6ic 05 августа 2018 | 17:26

это ротшильды и либерасты в правительстве постарались, а путин хороший. чмо.

tararabumbia 05 августа 2018 | 17:26

либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.
=========
Но наше Эхо-то ТОЧНО знает шта "Российские власти потеряли заключение о смерти...". ААВ работает на ЧВК?

svetnik55 05 августа 2018 | 17:28

Это, Максим, Израиль спер.

poluputing 05 августа 2018 | 17:28

всё больше настораживает поведение Шевченко, а не засланный ли к Джамалю в своё время казачок на прикорме?

irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:29

Свежачок от Дождя:
\\Автомобиль убитых в ЦАР журналистов двигался вторым в колонне из двух автомобилей, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на информацию, которую получили из ЦАР группа по расследованию обстоятельств гибели журналистов. По ее данным, первый из них нападавшие пропустили. \\
Че там с ограблением, портянки?

ramun 05 августа 2018 | 17:31

Какие рукожопые (или хитрожопые) власти.

salut__521 05 августа 2018 | 17:38

///Шевченко отметил, что либо справку потерял перевозчик французская компания Air France, либо она была утеряна при пересечении границы.//

А про себя потом подумал: -да, чушь сказал, хоть и не пьян, глотнул-то всего два раза я.... Не, скорей всего, Моше Даян - стерва одноглазая...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 483 6 5327 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6765 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 70 6 8785 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 259 6 23569 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Дело Каплан Фанни Каплан действительно была расстреляна без суда. А нет суда — не может быть и реабилитации…

5 502 6 78889 29.07
Kленин, история, память, документы, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16293 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 62 6 6746 02.08
Kмосква, мнения
Новости

Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США Их разработали в качестве зеркальной меры в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий из России до 25 процентов…

5 54 6 5965
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5324 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15399 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 127 6 15084 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 48 6 5848 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7218 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 80 6 10920 31.07
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9636 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8194 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события

Популярное за неделю

Новости

Рок-музыкант Гарик Сукачев вступил в заочную полемику со своим коллегой Андреем Макаревичем по политическим вопросам «Невозможно не понимать, что Крым для России необходим», — сказал исполнитель…

5 89 6 21372
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 127 6 152649 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 80 6 10920 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 10 6 509821 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 82 6 79112 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7163243
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3600668

Сегодня в эфире