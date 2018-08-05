Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. «Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому», — написал Шевченко в Фейсбуке. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.

Похороны Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева пройдут, по предварительной информации, в среду, 8 августа. Об этом рассказал глава пресс-службы Союза журналистов Ян Радзевич. Тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Россию сегодня.