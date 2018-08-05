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16:30, 05 августа 2018

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР

Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. «Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому», — написал Шевченко в Фейсбуке. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.

Похороны Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева пройдут, по предварительной информации, в среду, 8 августа. Об этом рассказал глава пресс-службы Союза журналистов Ян Радзевич. Тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Россию сегодня.

Комментарии

39

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tv_victim 05 августа 2018 | 16:36

Российско-африканский бардак....

m_doc 05 августа 2018 | 16:46

tv_victim: Документ французы потеряли по дороге из Парижа в Мск. Так следует из переписки Шевченко с Захаровой в ФБ. Без заключения тело из Франции не выпустили бы. И Шевченко сразу прыть убавил.

gordy 05 августа 2018 | 17:06

"...официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает."

Не тех Лавров называл дебилами?

m_doc 05 августа 2018 | 17:11

gordy: Тебя не назвал? Это упущение.
Захарова и МИД никого и ничто не перевозили, перевозил Эр Франс. Понял-нет? Если что, я повторю сколько угодно раз.

r88w556xl4 05 августа 2018 | 16:47

тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании
====================
Кто их на смерть послал, тот, очевидно, и виноват в потере документов, так как на его деньги и трупы везли на самолёте "зарубежной авиакомпании".

a_111111 05 августа 2018 | 16:38

Бред какой-то...

banyi3 05 августа 2018 | 16:40

А может как бабченко...

sensei54 05 августа 2018 | 16:59

banyi3: Операция "Охота на Чойбалсана"?
Не, его так просто не взять. Только если через трубу.

kara 05 августа 2018 | 16:41

ну про "копать могилу",это Максим для привлечения внимания к себе

xuxuxoxo 05 августа 2018 | 16:42

А для чего наёмников-журналистов хоронить в России? Пусть их хоронит тот, кто их нанимал хоть в своём огороде и за свой счёт!

vilingrad 05 августа 2018 | 16:59

xuxuxoxo: max3446: vlabumur: banyi3: r88w556xl4: m_doc:
Это не государство-а российский цирк на гастролях. Презика своего потеряйте- всем лучше будет:)

m_doc 05 августа 2018 | 17:14

vilingrad: Для начала ты потеряйся, например, в специально предназначенном для этого игноре.

navsegda 05 августа 2018 | 16:59

xuxuxoxo: А кто их нанимал ? Ты же всё знаешь , поведай , публика у ваших ног

irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:02

xuxuxoxo: Ничего себе предложение! Значит всех наемников не везти в Россию из Украины, Сирии и др. стран, а хоронить там же, ты это предлагаешь?Ты ж не хочешь сказать, что это их Россия нанимала воевать в других странах? Груза 200 не будет и нечего будет скрывать? Ну ты смелый....

efilika 05 августа 2018 | 16:42

Может быть стоит эту никчемную организацию упразднить? Они сейчас никакие полезные функции вообще не выполняют. К чему нам такая морда лица?

m_doc 05 августа 2018 | 16:42

Без суд-мед. экспертизы хоронить собрались?!?!

pavelgen Павел Гендельман 05 августа 2018 | 16:45

Уважаемые господа! У нас в народе, про тех, которые потеряли - говорят - раздолбаи? Понятное дело, к российской власти это не относится!

max3446 05 августа 2018 | 16:48

Как то Шневченко необычайно активен. Обычно такую активность предпринимают преступники пытаясь от себя подозрения отвести, как например образование 404 (некогда Украина) якобы участвует в расследования крушения малайзийского боинга, который они же и сбили

navsegda 05 августа 2018 | 16:56

max3446: ага , точно , только какую из версий ваши сми выбрать , там их штук 5 , то два украинских штурмовика , то один истребитель , то бук причём все одновременно

(комментарий скрыт)

m_doc 05 августа 2018 | 16:51

Врёте, эховцы. Шевченко не пишет о том, что потеряли рос. власти. Рос. власти сказали, что документ потерян перевозчиком. А перевозчик - компания Эр Франс.

elenaj1959 05 августа 2018 | 16:55

m_doc: А что, трупы путешествовали без сопровождающего, у которого по идее и должны быть документы?

m_doc 05 августа 2018 | 16:58

elenaj1959: У Коняхина или Ходора спрашивайте. Вроде бы они самые заинтересованные лица. Ну, ещё хомячки эховские.

ac_dc 05 августа 2018 | 17:08

m_doc:
Не придуряйтесь.
Сопровождающими не хомячков назначали и не Коняхина с Ходором.
Вам что - удовольствие выглядеть бестолочью ?

ac_dc 05 августа 2018 | 17:00

m_doc: Шевченко не пишет о том, что потеряли рос. власти.
--------------------------------------------

"Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля," (С)

ac_dc 05 августа 2018 | 17:03

m_doc:
P.S.
Претензий у него нет к МИДу
Что? по-вашему власти из одного МИДа состоят?

tks 05 августа 2018 | 16:53

Правильно - потеря документов залог нерасследования дела.

m_doc 05 августа 2018 | 17:00

tks: Скажи спасибо французам, это они удружили. Однако что там такого-эдакого в этом заключении? Огнестрельные ранения. Фсё.

irdo 05 августа 2018 | 17:03

tks:
Правильно - потеря документов залог нерасследования дела.
============
Проявили сообразительность.

venmud 05 августа 2018 | 16:53

Национальная черта - рукожопость власти и ее прислужников.

m_doc 05 августа 2018 | 17:02

venmud: Ты о своей нации говоришь, я так понимаю? О своих предках и проч. родственниках. Ну, тебе виднее:)

vlabumur 05 августа 2018 | 16:55

Главное тушку не потерять.

riots 05 августа 2018 | 16:59

Потеряли неправильный документ. Вот в дубликате всё будет написано как по заказу.

salut__521 05 августа 2018 | 17:00

Не документы российские власти потеряли, а совесть и без того задрипанную...

(комментарий скрыт)

pionerka Зинаида Сацкая 05 августа 2018 | 17:05

Маркировка извлеченных пулек напугала?

m_doc 05 августа 2018 | 17:08

pionerka: Ты в присутствовала на вскрытии? И что увидела в маркировке? Давай, колись, не томи.

pionerka Зинаида Сацкая 05 августа 2018 | 17:21

m_doc: Дорогой друг, у меня нет ответов, у меня только вопрос, если вы заметили.

irinakingsize1 05 августа 2018 | 17:05

Не знаю, как это у иностранных перевозчиков, а в Россиюшке, документы обычно теряют, когда не нравится , что в них написано. Уже становится интересно, что было написано в первоначальном варианте.
P.S. А почему именно перевозчик потерял? Что скажет сам перевозчик? Вдруг он скажет, что передал полностью все документы? Давайте подождем....

eduard53 05 августа 2018 | 17:05

Главное - манька на месте ...

delovoy_podolsk 05 августа 2018 | 17:24

Хорошо ещё, что тело не потеряли, а только документ к нему.

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