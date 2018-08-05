Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу приехало из Китая, который в футбольном первенстве не участвовал
По данным погранслужбы ФСБ, паспортами болельщиков воспользовалось более 53 тысяч китайцев. На втором месте по числу приехавших в Россию – США, затем Мексика, Аргентина и Бразилия. Среди стран Евросоюза лидируют Великобритания и Германия, сообщает ТАСС.
Комментарии8
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andy66 05 августа 2018 | 16:40
вопрос не в том, сколько въехало, а сколько потом выехало )))
radionews 05 августа 2018 | 16:57
Как это 53 тысячи и это самая многочисленная делегация??
А говорили, что приехали суммарно 1,5 миллиона!!
Что одних бразильцев 250000!!
yralez 05 августа 2018 | 17:00
Больше всех родится косог.....раскосых русских.
vilingrad 05 августа 2018 | 17:01
Будущие хозяева осматривали владения.
evgeny_biolog 05 августа 2018 | 17:17
Россияне могут и сами съездить в Китай поиграться в футбол ...
don_ballon 05 августа 2018 | 17:30
Кто китайцев-то видел? Любое включение-латиносы, латиносы, с вкраплениями европейцев. Из США тоже "понаехали" латиносы, любящие соккер, в отличие от янки.
compare 05 августа 2018 | 17:35
don_ballon: видимо,вы представитель какой-то "высшей инопланетной расы",если так залихватски именуете другие нации....а если нет,то непонятна спесь))
ramun 05 августа 2018 | 17:34
А зачем китайцам футбол?Они русских красавиц трахатоь ходили.