Грузовое судно село на мель у берегов Швеции
Им управлял капитан с российским паспортом. Он был задержан Как сообщили ТАСС в местной полиции, мужчина был нетрезв. Содержание алкоголя в его крови – 2,5 промилле. Это очень большой показатель. Капитану грозит тюрьма.
Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство уже связалось по этому поводу со шведской полицией. Инцидент произошел 3 августа. Судно перевозило пшеницу и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.
Комментарии10
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max3446 05 августа 2018 | 16:39
Конец Европы: на гей-парад в Швеции власти обязали выйти военных, полицейских и сотрудников МИД
4 августа, в столице Швеции Стокгольме состоялся традиционный для это страны гей-парад. В современной Европе подобные мероприятия давно уже не редкость, и в параде сексуальных извращенцев не было бы ничего необычного, если бы не действия властей, обязавших все государственные структуры, включая вооруженные силы, МИД и полицию, принять участие в шествии.
Вот, например, представители Försvarsmakten — Вооруженных Сил Швеции. На военном грузовике интересный лозунг на английском: «We don't always march straight» — «Мы не всегда маршируем прямо» (игра слов, прямо, или straight, также означает на современном сленге гетеросексуальность). Очевидно, что это уже не самодеятельность неких «сладких» представителей шведских военнослужащих, а совершенно четкое, по-армейски, выполнение указаний «сверху». Невольно вспоминаются рассказы про советскую «уравниловку» и «обязаловку», только вот в СССР лозунги были, мягко говоря, намного правильнее.
Разумеется, помимо армии в гей-параде приняла участие колонна полиции.
… а также чиновников МИД и прочих министерств и ведомств.
как рассказали местные жители, сами военные, полицейские и чиновники «нормальной ориентации» крайне недовольны такого рода «обязаловкой», однако отказ от участия в шествии или даже просто выражение публичного недовольства вполне может стать причиной для увольнения.
Эй, либеральное отребье, генетический оппозиционный мусор, как это прокомментируете, что в Европе оказывается сгонять на митинги госслужих под угрозой увольнения в случае отказа - норма?
benin_papa__ 05 августа 2018 | 17:07
max3446:
Странно. Одни и те же постоянно надувают щеки на тему "воина-освободителя" и гей-парадами.
Ау, товарищи интернационалисты, до 1945 года в Швеции никаких гей-парадов не водилось.
Ведь именно советский народ буквально за ручку привел в Европу нынешнюю левую сволочь.
Впрочем, сами верные ленинцы-сталинцы стократно опаснее любых геев.
slawa1940 05 августа 2018 | 17:38
benin_papa__: А чем эти геи опасны-то?
ura_123 05 августа 2018 | 17:13
max3446: "что в Европе оказывается сгонять на митинги госслужих под угрозой увольнения в случае отказа - норма?"
кирюшко,какую смысловую нагрузку несёт твой комментарий?
Вообще речь в новости о том что РОССИЙСКИЙ капитан,находясь в состояние алкогольного опьянения,размахивая радужным флагом с криком ШАНМЫРК,посадил судно на мель))))
max3446 05 августа 2018 | 17:16
ura_123: первый из либерального отребья и оппозиционного генетического мусора отозвался, чего остальные молчат?
ura_123 05 августа 2018 | 17:18
ura_123: А вообще более странно,что ни вонючая портянка так обязательно в курсе "голубых" событий! Что это,свербение сфинктера? Другого объяснения я не вижу.
Ох уж эти латентные педерасты! Нигде от них нет покоя.
ura_123 05 августа 2018 | 17:20
О,вонючии портяшки начали хамить))))
Писать научись и мыслить связно дЭбил и будет тебе це перемога с це зрадой.
dmast79 05 августа 2018 | 17:02
2,5 промилле это называется в дрова. 3 и более уже считается смертельно опасно, порог алкогольной комы. 3,5 - смерть.
ura_123 05 августа 2018 | 17:15
dmast79: "Откуда дровишки?
Из рашки вестимо!"
;-)
dmast79 05 августа 2018 | 17:33
ura_123: Ну, это отчасти верно - устойчивость русских к алкоголю не только натренированность, но и генетическая особенность расщепления алкоголя. Короче - средний русский при прочих равных может выпить больше и стоять на ногах дольше.
Будь на месте этого капитана, например китаец - он с 2,5 промиллями был бы гарантированный труп.