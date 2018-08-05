Грузовое судно село на мель у берегов Швеции

Им управлял капитан с российским паспортом. Он был задержан Как сообщили ТАСС в местной полиции, мужчина был нетрезв. Содержание алкоголя в его крови – 2,5 промилле. Это очень большой показатель. Капитану грозит тюрьма.

Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство уже связалось по этому поводу со шведской полицией. Инцидент произошел 3 августа. Судно перевозило пшеницу и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.