20 человек погибли в результате крушения самолета в швейцарских Альпах

Об этом сообщает Рейтер. Небольшой немецкий самолет Юнкерс-52 направлялся из Локарно в Дюбендорф и врезался в гору. На борту находилось 17 пассажиров и трое членов экипажа. Самолет принадлежал местному авиаклубу и выполнял прогулочные полеты после того, как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС в начале 80-х годов. До выяснения причин крушения авиакомпания отменила все полеты самолетов этого типа.