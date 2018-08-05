Испанская полиция сообщила о задержании троих представителей так называемой «русской мафии»

Одного из них ведомство считает третьим человеком в криминальной иерархии сообщества.

Задержание произошло в Марбелье: там, как пишет испанское издание Sur, криминальные авторитеты встретились для обсуждения убийства члена одного из конкурирующих кланов. Один из троих задержанных представителей русской мафии, по данным полиции, является гражданином Армении, а проживал в Литве. Оттуда, как предполагается, он пытался взять контроль над криминальными структурами в Испании после ареста 129 членов группировки, отдавая приказы и выступая арбитром в спорах за влияние. Двое других задержанных авторитетов, рассказали в полиции, являются выходцами из Грузии. При них были найдены поддельные польские и украинские документы. Полицейские, отмечают в ведомстве, обнаружили целый ряд квартир и гостиничных номеров, которые использовались тремя задержанными ворами в законе. Теперь всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В феврале этого года в Испании начался процесс против 26 предполагаемых членов русской мафии. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и отмывании денег. Одним из фигурантов дела является депутат Госдумы Владислав Резник.