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16:04, 05 августа 2018

Испанская полиция сообщила о задержании троих представителей так называемой «русской мафии»

Одного из них ведомство считает третьим человеком в криминальной иерархии сообщества.

Задержание произошло в Марбелье: там, как пишет испанское издание Sur, криминальные авторитеты встретились для обсуждения убийства члена одного из конкурирующих кланов. Один из троих задержанных представителей русской мафии, по данным полиции, является гражданином Армении, а проживал в Литве. Оттуда, как предполагается, он пытался взять контроль над криминальными структурами в Испании после ареста 129 членов группировки, отдавая приказы и выступая арбитром в спорах за влияние. Двое других задержанных авторитетов, рассказали в полиции, являются выходцами из Грузии. При них были найдены поддельные польские и украинские документы. Полицейские, отмечают в ведомстве, обнаружили целый ряд квартир и гостиничных номеров, которые использовались тремя задержанными ворами в законе. Теперь всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В феврале этого года в Испании начался процесс против 26 предполагаемых членов русской мафии. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и отмывании денег. Одним из фигурантов дела является депутат Госдумы Владислав Резник.

Комментарии

18

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shmi 05 августа 2018 | 16:09

Теперь они позвонят кому надо, тот позвонит Маше Захаровой и так как обычно разразится выступлением про нехороших испанцев.

m_doc 05 августа 2018 | 16:13

shmi: Лепший кореш Захаровой - Веник. Он с мафией связан? Эвона чего...

andygo__ru 05 августа 2018 | 16:15

m_doc: подозреваю, что просто собрались утверждать Бастрыкина в должности судьи Конституционного суда ;)

Шучу, шучу, а то ведь: а ну как в лес вывезет?

m_doc 05 августа 2018 | 16:20

andygo__ru: А чё, Бастрыкин придурков по лесам катает? Вот не знала:)

novyrusic 05 августа 2018 | 16:38

m_doc: А ты думала, что таких старушек как ты? Совсем сдурела однако. нужна ты ему в лесу. там и без тебя кикимор полно.

А вот маня захерова счас завопит обязательно.
Все таки воры в законе это тот контингент, которое российский МИД защищает в первую очередь.

andygo__ru 05 августа 2018 | 16:55

m_doc: "А чё, Бастрыкин придурков по лесам катает? Вот не знала:)" -- -

--- а у него - хобби такое, в свободное от работы время, катать по лесам: ну, и придурков всяких, типа меня, и - вполне себе порядочных людей.

Вам - напомнить? Ссылочку дать - прямо здесь?

detul 05 августа 2018 | 16:50

shmi: Как Вы полагаете, она за кого тельняшку рвать будет, за грузин или за армянина из Литвы?

m_doc 05 августа 2018 | 16:11

Один из троих задержанных ... является гражданином Армении, а проживал в Литве.
Двое других задержанных авторитетов... являются выходцами из Грузии. При них были найдены поддельные польские и украинские документы.
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И даже слепому сразу видно, что мафия ни чья-нибудь, а русская.

y3emen1 05 августа 2018 | 16:12

m_doc: конечно, с чисто русскими фамилиями : тимченко, ротенберги, аббрамовичи

m_doc 05 августа 2018 | 16:15

y3emen1: Крымский мост - тоже дело рук русской мафии?!?! Ну, просто звери!

y3emen1 05 августа 2018 | 16:19

m_doc: ну вот, я вам про чисто русские фамилии, а вы про мафию. нету у русских никакой мафии, не положено им

m_doc 05 августа 2018 | 16:22

y3emen1: Как скажете:))

max3446 05 августа 2018 | 16:27

m_doc: Просто генетический мусор и отребье, что на сегодня из себя представляют литберасты оппозиционеры, дальше изголовков не читают. а там увидели русская мафия и пошли свой навоз тут разносить, показывая свою мегаубогость

pedro_juares 05 августа 2018 | 16:11

да че вы стесняетесь? русская мафия - это международный бренд, как матрешка или чучело Ленина. какое там "так называемой"

art_ 05 августа 2018 | 16:14

русский - язык межнационального общения

kaplan911 05 августа 2018 | 16:21

\\ В феврале этого года в Испании начался процесс против 26 предполагаемых членов русской мафии. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и отмывании денег.
Одним из фигурантов дела является депутат Госдумы Владислав Резник.\\

Как это символично для нынешней России.
Бандит на бандите. По вертикали......и горизонтали.

goshan31 05 августа 2018 | 16:27

Чудно.

radionews 05 августа 2018 | 16:28

Третий в мафиозной иерархии? Владимвладимыч, что-ли?

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