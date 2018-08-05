В Петербурге перед футбольным матчем «Зенит» – «Арсенал» напали на журналистов

Оператор и репортер получили травмы.

На съемочную группу петербургского телеканала 78 напали на шествии перед матчем Зенита. Оператор и корреспондент должны были снять массовый проход фанатов. Представителям движения Ландскрона не понравилось то, что их снимают. За угрозой ударить по лицу последовали несколько ударов, написал пострадавший журналист Ренат Хурамшин. Он попытался оттащить нетрезвого мужчину от оператора, после нескольких ударов ногами и руками, со спины ему пришелся удар в челюсть, после которого он потерял сознание. В итоге оператор Евгений Луценко получил ушиб и ссадины, у спортивного корреспондента Рената Хурамшина врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Кроме того, при нападении повредили камеру. Кто конкретно нападал – неизвестно. Рядом находящийся полицейский, по словам журналистов, никак не отреагировал на произошедшее. В социальных сетях была информация, что там же побили и еще одного журналиста. Речь шла про фотокорреспондента Фонтанки ру.

Пострадавшие журналисты написали заявление в полицию.