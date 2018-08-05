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16:03, 05 августа 2018

В Петербурге перед футбольным матчем «Зенит» – «Арсенал» напали на журналистов

Оператор и репортер получили травмы.

На съемочную группу петербургского телеканала 78 напали на шествии перед матчем Зенита. Оператор и корреспондент должны были снять массовый проход фанатов. Представителям движения Ландскрона не понравилось то, что их снимают. За угрозой ударить по лицу последовали несколько ударов, написал пострадавший журналист Ренат Хурамшин. Он попытался оттащить нетрезвого мужчину от оператора, после нескольких ударов ногами и руками, со спины ему пришелся удар в челюсть, после которого он потерял сознание. В итоге оператор Евгений Луценко получил ушиб и ссадины, у спортивного корреспондента Рената Хурамшина врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Кроме того, при нападении повредили камеру. Кто конкретно нападал – неизвестно. Рядом находящийся полицейский, по словам журналистов, никак не отреагировал на произошедшее. В социальных сетях была информация, что там же побили и еще одного журналиста. Речь шла про фотокорреспондента Фонтанки ру.

Пострадавшие журналисты написали заявление в полицию.

Комментарии

11

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sab171 05 августа 2018 | 16:15

Надеюсь, заявление в полицию на полицию?

kit07_12 05 августа 2018 | 16:55

sab171: //со спины ему пришелся удар в челюсть, после которого он потерял сознание//

Это сильно.

parasuk_ 05 августа 2018 | 16:28

Какой высокий слог: "за угрозой ударить по лицу последовали несколько ударов", "со спины ему пришелся удар в челюсть", ... :)

novyrusic 05 августа 2018 | 16:32

parasuk_: не столько слог, сколько "высокие отношения".
Это Раша, дружок, настоящая и без прикрас.
А то к ЧМ подретушировали и припудрили.
А теперь ретушь слиняла и пудра осыпалось, а под ними натуральное мурло.

parasuk_ 05 августа 2018 | 16:37

novyrusic: Однако теперь все знают, что кричать "слава украинде" это как громко испортить воздух за обеденным столом. Потом придется долго извиняться и платить штрафы.

novyrusic 05 августа 2018 | 16:46

parasuk_: Ичто, парася, ты это к чему?
разговор об истинном лике Раши, а ты за неимениеми аргументов опять орешь "а че там у хохлов?".
Хреново у них.
Но ты из своего дерьма выбирайся и рожу от него отмой.

parasuk_ 05 августа 2018 | 16:55

novyrusic: Это я к тому, что Россия страна высокой культуры. Где бы ты еще узнал, какие окраины упоминать в приличном обществе не принято. Во избежание штрафов и долгих извинений

kit07_12 05 августа 2018 | 16:58

novyrusic: Жидяра вонючая, опять ты своими пейсами немытыми, на Рашу дрочишь свой обрезан.

efilika 05 августа 2018 | 16:40

Менты не получили команду "нападай", потому и не действовали. А что, их чему-то другому обучают?

parasuk_ 05 августа 2018 | 16:43

efilika: Менты действуют вполне разумно. Фанаты это не петушки навального, готовые скинуть портки и дать себя выпороть дядям в казачьих костюмах. Потом по видео установят кто кого когда и как бил. И может даже накажут.

vilingrad 05 августа 2018 | 17:03

О, русский мир!

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