В Швейцарии разбился самолёт времён Второй мировой войны, все 20 человек – 9 из них женщины — погибли
Федеральная прокуратура расследует причины катастрофы.
Коллекционный бомбардировщик Юнкерс 52 потерпел крушение на склоне горы на высоте двух с половиной километров. Он летел из Локарно в Дюбендорф. Самолёт арендовали для прогулок и перевозки туристов. За штурвалом находился бывший военный лётчик. На борту было 17 человек и три члена экипажа. Никто из них не выжил, сообщает Рейтер со ссылкой на полицию Швейцарии. По данным агентства при крушении также погибла семья из Австрии. Сигнала бедствия экипаж не подавал, уточняет телерадиокомпания RTS. Юнкерс принадлежал компании Ju Air. Она предлагает экскурсионные рейсы на коллекционных самолётах, которые раньше принадлежали военно-воздушным силам страны. В арсенале Ju Air ещё два таких же самолёта времён Второй мировой войны. Их полёты приостановили пока не выяснят причины крушения, сообщается на сайте компании. Перевозчик выразил соболезнования семьям погибших.
За сутки это уже второй серьёзный инцидент в Швейцарии. До этого в кантоне Нидвальден в центре страны упал легкомоторный самолёт, погибла семья из четырёх человек, включая двух детей.
Комментарии5
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minerr 05 августа 2018 | 16:15
Вообще-то это за гранью - использовать нацистскую технику в качестве аттракциона. Печи из Освенцима не хотят восстановить?
morshoff 05 августа 2018 | 16:23
minerr: Самолёт был изготовлен как пассажирский . После чего фирма " Юнкерс " его в таком виде продала . С этого момента данный ю-52 отношения к нацизму не имел и не имеет .
perestarok 05 августа 2018 | 16:17
"В Швейцарии разбился самолёт времён Второй мировой войны, все 20 человек – 9 из них женщины — погибли"
Это эхо войны от банковского сотрудничества с Гитлером.
max3446 05 августа 2018 | 16:46
Вина властей Швейцарии, да ведь либеральное отребье и генетический оппозиционный мусор? А пилоты вообще пьяные были.
captainobvious 05 августа 2018 | 17:14
все 20 человек – 9 из них женщины — погибли
представьте себе такой заголовок: "все 20 человек – 11 из них мужчины — погибли"... бред? а это как сказать.