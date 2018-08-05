В Испании национальная полиция задержала трех криминальных авторитетов из так называемой «русской мафии». Об этом пишет местная газета Sur. Задержанным предъявлены обвинения в подготовке убийства представителя конкурирующего мафиозного клана, подделке документов и участии в преступном сообществе.

По данным полиции, двое подозреваемых являются выходцами из Грузии.