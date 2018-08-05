В Орловской области на поэта Александра Бывшева завели шестое уголовное дело

Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом Бывшев рассказал «Новой газете». Он уточнил, что получил соответствующее письмо от Управления ФСБ по Орловской области. Ранее к автору стихов приходили с обыском. Александр Бывшев публикует свои стихи в интернете. Первое дело на него завели в 2014 году за стихотворение, в котором автор осудил действия России по отношению к Украине. Тогда Бывшева обвинили в разжигании ненависти и вражды. Затем было еще несколько дел из-за стихотворений, за которые Бывшеву назначали обязательные работы. .