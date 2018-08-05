Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» опровергают сообщения о гибели зрителя от удара током

Руководитель пресс-центра Олег Цуриков сказал, что ни служба безопасности, ни топ-менеджмент не знают о подобном происшествии, передает агентство ТАСС.



В региональном управлении МЧС заявили, что случай со смертельным исходом действительно зафиксирован в Тверской области, но не на «Нашествии». В Конаковском районе рыбак с удочкой задел провода.

По данным сайта «Твериград», зритель фестиваля «Нашествие» погиб в фан-зоне, зацепившись за провод, который вел от сцены к источнику питания.