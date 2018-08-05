Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» опровергают сообщения о гибели зрителя от удара током
Руководитель пресс-центра Олег Цуриков сказал, что ни служба безопасности, ни топ-менеджмент не знают о подобном происшествии, передает агентство ТАСС.
В региональном управлении МЧС заявили, что случай со смертельным исходом действительно зафиксирован в Тверской области, но не на «Нашествии». В Конаковском районе рыбак с удочкой задел провода.
По данным сайта «Твериград», зритель фестиваля «Нашествие» погиб в фан-зоне, зацепившись за провод, который вел от сцены к источнику питания.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
r88w556xl4 05 августа 2018 | 15:34
ЭМ сначала пукнет, а потом уже выходит.
r88w556xl4 05 августа 2018 | 15:39
А как радостно запрыгали прокладки в соседних новостях о якобы гибели на Нашествии, как они возбуждаются от трупов на российских праздниках.
dmast79 05 августа 2018 | 15:35
Про рыбаков - это что-то. Похоже, электромагнитные поля вблизи ЛЭП притягивают рыбу, ну или самих рыбаков - иначе трудно объяснить стольким случаям столь нелепых смертей.
viktorova 05 августа 2018 | 15:36
Все как в МО.
Родственники так и не узнают место и причину гибели. И похоронят втихаря.