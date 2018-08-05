Не менее двадцати человек погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, это был бомбардировщик Юнкерс-52 времен Второй мировой войны, коллекционная машина. Подобные самолеты арендуют для прогулок и перевозки туристов.

Их пилотируют бывшие военные летчики, — сообщает агентство «Интерфакс».