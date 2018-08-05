Глава движения «За права человека» назвал «противозаконным» задержание и обыск преподавателя ВШЭ

Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев раскритиковал действия полицейских по отношению к преподавателю ВШЭ Владимиру Бродскому. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он назвал задержание и обыск Бродского «противозаконным».

«Они по каждому пункту действовали нагло и противозаконно. Бывает, что одно какое-то нарушение произойдет, а здесь – все в совокупности», — сказал он.

Пономарев отметил, что нарушения при задержании и проведении обыска в Москве случаются весьма часто, особенно уязвимы в этом отношении мигранты. Однако, по его словам, за последнее время полицейские стали более сосредоточены на поиске потенциальных террористов в связи с чемпионатом мира по футболу.

«Конечно, когда полицейские видели удостоверение, которое выдавалось болельщикам, они тут же отваливали. Но усиление, мысль, что может быть терроризм, все равно как бы оставалась в их сознании. И то, что можно действовать не совсем по закону в большей степени, чем это делалось раньше, на психотип полицейских накладывается вполне положительно», — сказал он.

Ранее преподаватель ВШЭ Бродский пожаловался на «противоправные действия» сотрудников Уголовного розыска. 3 августа его задержали, а после провели досмотр в отделении полиции без объяснения причины.