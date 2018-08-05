В МВД организовали проверку после жалоб преподавателя ВШЭ на незаконные задержания и досмотр полицейскими

В МВД организовали проверку после жалоб преподавателя Высшей школы экономики на незаконные задержания и досмотр полицейскими. Владимира Бродского задержали в пятницу на площади у Ярославского вокзала. Об этом он рассказал в Фейсбуке. В интервью «Эху» Бродский уточнил, что трое мужчин в штатском представились сотрудниками уголовного розыска, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться.

Ввладимир Бродский столкнулся с обычными действиями правоохранительных органов, — сказал в интервью «Эху» исполнительный директор движения За права человека Лев Пономарев.

Пономарев добавил, что противостоять такому поведению полицейских можно только гражданским сопротивлением и широкой оглаской подобных действий.