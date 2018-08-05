В МВД организовали проверку после жалоб преподавателя ВШЭ на незаконные задержания и досмотр полицейскими
В МВД организовали проверку после жалоб преподавателя Высшей школы экономики на незаконные задержания и досмотр полицейскими. Владимира Бродского задержали в пятницу на площади у Ярославского вокзала. Об этом он рассказал в Фейсбуке. В интервью «Эху» Бродский уточнил, что трое мужчин в штатском представились сотрудниками уголовного розыска, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться.
Ввладимир Бродский столкнулся с обычными действиями правоохранительных органов, — сказал в интервью «Эху» исполнительный директор движения За права человека Лев Пономарев.
Пономарев добавил, что противостоять такому поведению полицейских можно только гражданским сопротивлением и широкой оглаской подобных действий.
Комментарии7
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abuvgrobu 05 августа 2018 | 15:09
Еврей решил по старой технологии пойти, пошарились в карманах и посмотрели порносайты с телефона, ой беда-печаль. Важно, чтобы вся страна об этом знала, очень важно.
irinaapril 05 августа 2018 | 15:12
abuvgrobu: дядя Петя, вы дурак?
ac_dc 05 августа 2018 | 15:16
abuvgrobu:
Вот же ж идиот непуганый
dwon 05 августа 2018 | 15:12
Хорошо иметь волшебную фамилию. Тогда и веник за тебя вступится. А если ты Иванов кто тебе поможет?
y3emen1 05 августа 2018 | 15:19
dwon: а если кадыров, делимханов или геремеев, так полицаи сами штаны на улице снимут, и защищать никого не надо
democ 05 августа 2018 | 15:19
Должен благодарить, что не помочились на него...
russky77 05 августа 2018 | 15:35
Какой-то несдержанный гражданин. Ему же сказали: работа у них такая. За путина голосовал? Студентов крымнашу учил? А он - жалиться! Ну обознались служивые, хорошо еще, что бутылки из под шампанского у них не было...