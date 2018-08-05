Тела журналистов, погибших в Центральноафриканской республике, доставили в Россию

Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщает Следственный комитет. В ведомстве говорят, что это помочь установить причины гибели россиян. Одновременно следователи допрашивают родственников погибших, коллег и знакомых. Обстоятельства гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко до сих пор неизвестны. Официально — в качестве приоритетной версии — называется нападение с целью ограбления.

Сегодня в Союзе журналистов России заявили, что к ним обратились коллеги Орхана Джемаля с просьбой помочь с организацией памятных мероприятий. Глава пресс-службы Союза Ян Радзевич также сказал, что сейчас в приоритете – скорейшая разработка законодательных мер о защите журналистов в горячих точках.

Российская съемочная группа была убита в Центральноафриканской республике 30 июля.