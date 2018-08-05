На фестивале «Нашествие» от удара током погиб зритель
При этом организаторы самого мероприятия опровергают информацию о трагедии.
Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током – рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Ранее об этом же инциденте сообщили местные издания. По данным портала «Твериград», молодой человек, размахивая флагом, задел его удочкой провод, ведущий от сцены к источнику питания. Трагедия произошла накануне в фан-зоне фестиваля. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.
В пресс-службе «Нашествия» заявили изданию «МК», что у них не было зафиксировано серьезных происшествий. Согласно этим данным, несчастный случай произошел за пределами площадки, и погибший может вовсе не иметь никакого отношения к фестивалю. Представители МЧС заявили ТАСС, что такой случай произошел в Конаковском районе и действительно не относится к фестивалю: рыбак с удочкой шел и коснулся проводов, что привело к его гибели.
«Нашествие» проходит в Тверской области с 3 по 5 августа. По расчетам организаторов, в этом году фестиваль посетят около 200 тысяч зрителей.
Комментарии10
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viktorova 05 августа 2018 | 15:11
Чувствуется почерк МО. Во первых - такое же раздолбайство. Во вторых - это не мы, он уже уволился, и вообще все произошло на другой территории и махал не флагом а удочкой...
roman_i_olga 05 августа 2018 | 15:21
viktorova: это же наши скрепы и искандеры смеются
kir_pich_101 05 августа 2018 | 15:12
Как и утопших, они есть на фестивале, когда река рядом, местные вылавливают, да кто же их считал...
vincenttt 05 августа 2018 | 15:16
Организаторы зомбированы их хозяином гопником гэбистским и поэтому конечно же "настамнет"!
sergo_25_26 05 августа 2018 | 15:16
Упустили главную новость - с флагом ЧТО???
grigol331 05 августа 2018 | 15:36
sergo_25_26: с флагом ЧТО???
___
По традиции водружен над Рейхстагом, а что?
ura_123 05 августа 2018 | 15:17
Кто там спонсором,МО ? А ведь раньше на "Нашествии" небоевых потерь не было...
vezdehod 05 августа 2018 | 15:18
Видимо флаг был электропроводящим.
azatjan1 05 августа 2018 | 15:25
vezdehod: Зашел рыбак с садком с несобранным удилищем, случайно задел провод -погиб, черви тоже?
democ 05 августа 2018 | 15:26
Признать - значит заплатить родственникам погибшего, а это в планы устроителей никак не входило.