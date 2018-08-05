На фестивале «Нашествие» от удара током погиб зритель

При этом организаторы самого мероприятия опровергают информацию о трагедии.

Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током – рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Ранее об этом же инциденте сообщили местные издания. По данным портала «Твериград», молодой человек, размахивая флагом, задел его удочкой провод, ведущий от сцены к источнику питания. Трагедия произошла накануне в фан-зоне фестиваля. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.

В пресс-службе «Нашествия» заявили изданию «МК», что у них не было зафиксировано серьезных происшествий. Согласно этим данным, несчастный случай произошел за пределами площадки, и погибший может вовсе не иметь никакого отношения к фестивалю. Представители МЧС заявили ТАСС, что такой случай произошел в Конаковском районе и действительно не относится к фестивалю: рыбак с удочкой шел и коснулся проводов, что привело к его гибели.

«Нашествие» проходит в Тверской области с 3 по 5 августа. По расчетам организаторов, в этом году фестиваль посетят около 200 тысяч зрителей.