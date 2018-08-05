Клуб «Краснодар» не собирается применять какие-либо санкции по отношению к Федору Смолову из-за ДТП
«Аварий на дорогах много. Случиться может с каждым», — сказал старший тренер команды Олег Фоменко (его слова приводит «Спорт-Экспресс»). Смолов попал в аварию 1 августа. Футболист разбил машину своей девушки. Стоимость автомобиля – около 10 миллионов рублей. Спортсмен снес дорожное ограждение.
После аварии он уехал с места ДТП. Коммунальщики собираются взыскать с футболиста около 60 тысяч рублей.
Комментарии1
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srk2658lu 05 августа 2018 | 14:55
Так он сбежал с места ДТП.
ЗМС путинский наказанию не подлежит?