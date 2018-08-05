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14:30, 05 августа 2018

Руководитель центра в Сирии, который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля

Руководитель исследовательского центра в городе Масьяфе провинции Хама (Сирия), который специализируется на  разработках оружия, погиб в  результате подрыва его автомобиля, сообщила сирийская газета Al-Watan.

«Доктор Азиз Асбар, глава научно-исследовательского центра в  Масьяфе, был убит в  результате подрыва его машины»,  — сообщило издание.

По сообщениям из США, центр занимался производством отравляющего вещества зарин. Сирийские власти последовательно опровергают утверждения о производстве химоружия.

Комментарии

19

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testmeter 05 августа 2018 | 14:37

"специализируется на разработках оружия" ///
Правильно оружие сработало

novyrusic 05 августа 2018 | 14:45

testmeter: какой-то падеж на напал на разработчиков оружия-исламистов.
Эпидемия наверное.

vezdehod 05 августа 2018 | 15:15

А что он там в Сирии делал - неужели испытывал на живых людях?

pavelmistery 05 августа 2018 | 15:22

Скорее всего рука Израиля, достаточно вспомнить многочисленные убийства иранских ученых ядерщиков.

tuman13 05 августа 2018 | 14:43

Кажется кто-то планомерно вышибает ученых с противоположной стороны. Ну совсем, как у нас в 90-е.
Вот ответьте, господа демократы - а как так произошло, что примерно 20% ученых, оборонной и ядерной тематики вдруг резко погибли? Статистика допускает только 0,5% на волю случая.

grigol331 05 августа 2018 | 14:51

tuman13: Вот ответьте, господа демократы - а как так произошло
____
А так, что Бог не фраер, ибо нехуй.
Что они разрабатывали? Средства уничтожения людей. И что тогда вас смущает?

mystar 05 августа 2018 | 15:00

grigol331: И что тогда вас смущает?
______________________________
Меня например смущает Ваш завуалированный призыв убивать ученых работающих в области военных технологий. Только в Сирии? Только в России? По всему миру?

ura_123 05 августа 2018 | 15:08

mystar: А тебя не смущает Кадыров,назвавший убийцу полковника Буданова героем чеченского народа?

grigol331 05 августа 2018 | 15:24

mystar:
Вы видите в моем комменте то, что хотите видеть.
Нет, я вообще в нем ни к чему не призываю, кроме мира, ибо пацефист и даже противник смертной казни, но не радикальный :). Я лишь пытаюсь разъяснить, в т. ч. и себе. Конечно, я не верю ни в бога, ни в судьбу, как в нечто предначертанное. Но, возможно, специализация этих ученых формирует соответствующее отношение к ним большинства людей и побуждает последних к действию. Я не осуждаю ни тех, ни других, т. к. всё это очень сложно.

grigol331 05 августа 2018 | 15:29

grigol331:
*пацифист

mystar 05 августа 2018 | 14:56

tuman13: вдруг резко погибли?
__________________________
Такие операции любит проводить Моссад. Достаточно вспомнить теракты убившие немецких ученых работавших по сотрудничеству Германии и Египта в области ракетных технологий. Несколько немцев были взорваны, несколько пропали.

tenisfun 05 августа 2018 | 15:08

mystar: Шевченко, ты?

novyrusic 05 августа 2018 | 15:23

mystar: Дружочек, ты только забыл добавить одно слово: НАЦИСТСКИХ.
Да это были нацистские ученые.
то что ты их любишь это показательно. Ты еще раз продемонстрировал, что ты нацист.

Ну и примитивные врун вдобавок. Не было сотрудничества Германии и Египта в области ракетных технологий.
Было несколько нацистских ученых, которые сбежали к своим друзьям-нацистам в Египет.
Насер ведь был поклонником нацистов и входил в нацистскую организацию египетских офицеров в войну.

Ну, конечно, пришлось пугануть нацистов и работу на Египет они прекратили.

pavelmistery 05 августа 2018 | 15:28

novyrusic: Нацистские ученые после разгрома работали на СССР и США, развивая их науку, которой вы сейчас пользуетесь.

Убивать надо исполнителя, а не разработчика. Он то тут причем? По этой логике вообще можно уничтожить всех российских ученых, работающих над оружием массового поражения.

yralez 05 августа 2018 | 14:54

Зачистили......кремлины следы.

skuull 05 августа 2018 | 14:56

yralez: в штаны тебе кремлины насрали ещё...

master_superanalitik 05 августа 2018 | 14:56


Руководитель центра в Сирии, который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля
=====================
Ближний Восток - это сфера интересов Российской Империи, а потому все преступления могут совершаться только с согласия Российской Империи. Виновные должны ответить по всей строгости за несанкционированное убийство.

radionews 05 августа 2018 | 15:18

Нех** шастать.
Что в переводе с украинского значит счастливого пути. К богу.

sergo_25_26 05 августа 2018 | 15:21

Газета аль ВАТАН - это в тему.

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