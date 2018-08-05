Руководитель центра в Сирии, который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля

Руководитель исследовательского центра в городе Масьяфе провинции Хама (Сирия), который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщила сирийская газета Al-Watan.

«Доктор Азиз Асбар, глава научно-исследовательского центра в Масьяфе, был убит в результате подрыва его машины», — сообщило издание.

По сообщениям из США, центр занимался производством отравляющего вещества зарин. Сирийские власти последовательно опровергают утверждения о производстве химоружия.