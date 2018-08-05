Руководитель центра в Сирии, который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля
Руководитель исследовательского центра в городе Масьяфе провинции Хама (Сирия), который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщила сирийская газета Al-Watan.
«Доктор Азиз Асбар, глава научно-исследовательского центра в Масьяфе, был убит в результате подрыва его машины», — сообщило издание.
По сообщениям из США, центр занимался производством отравляющего вещества зарин. Сирийские власти последовательно опровергают утверждения о производстве химоружия.
Комментарии19
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testmeter 05 августа 2018 | 14:37
"специализируется на разработках оружия" ///
Правильно оружие сработало
novyrusic 05 августа 2018 | 14:45
testmeter: какой-то падеж на напал на разработчиков оружия-исламистов.
Эпидемия наверное.
vezdehod 05 августа 2018 | 15:15
А что он там в Сирии делал - неужели испытывал на живых людях?
pavelmistery 05 августа 2018 | 15:22
Скорее всего рука Израиля, достаточно вспомнить многочисленные убийства иранских ученых ядерщиков.
tuman13 05 августа 2018 | 14:43
Кажется кто-то планомерно вышибает ученых с противоположной стороны. Ну совсем, как у нас в 90-е.
Вот ответьте, господа демократы - а как так произошло, что примерно 20% ученых, оборонной и ядерной тематики вдруг резко погибли? Статистика допускает только 0,5% на волю случая.
grigol331 05 августа 2018 | 14:51
tuman13: Вот ответьте, господа демократы - а как так произошло
____
А так, что Бог не фраер, ибо нехуй.
Что они разрабатывали? Средства уничтожения людей. И что тогда вас смущает?
mystar 05 августа 2018 | 15:00
grigol331: И что тогда вас смущает?
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Меня например смущает Ваш завуалированный призыв убивать ученых работающих в области военных технологий. Только в Сирии? Только в России? По всему миру?
ura_123 05 августа 2018 | 15:08
mystar: А тебя не смущает Кадыров,назвавший убийцу полковника Буданова героем чеченского народа?
grigol331 05 августа 2018 | 15:24
mystar:
Вы видите в моем комменте то, что хотите видеть.
Нет, я вообще в нем ни к чему не призываю, кроме мира, ибо пацефист и даже противник смертной казни, но не радикальный :). Я лишь пытаюсь разъяснить, в т. ч. и себе. Конечно, я не верю ни в бога, ни в судьбу, как в нечто предначертанное. Но, возможно, специализация этих ученых формирует соответствующее отношение к ним большинства людей и побуждает последних к действию. Я не осуждаю ни тех, ни других, т. к. всё это очень сложно.
grigol331 05 августа 2018 | 15:29
grigol331:
*пацифист
mystar 05 августа 2018 | 14:56
tuman13: вдруг резко погибли?
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Такие операции любит проводить Моссад. Достаточно вспомнить теракты убившие немецких ученых работавших по сотрудничеству Германии и Египта в области ракетных технологий. Несколько немцев были взорваны, несколько пропали.
tenisfun 05 августа 2018 | 15:08
mystar: Шевченко, ты?
novyrusic 05 августа 2018 | 15:23
mystar: Дружочек, ты только забыл добавить одно слово: НАЦИСТСКИХ.
Да это были нацистские ученые.
то что ты их любишь это показательно. Ты еще раз продемонстрировал, что ты нацист.
Ну и примитивные врун вдобавок. Не было сотрудничества Германии и Египта в области ракетных технологий.
Было несколько нацистских ученых, которые сбежали к своим друзьям-нацистам в Египет.
Насер ведь был поклонником нацистов и входил в нацистскую организацию египетских офицеров в войну.
Ну, конечно, пришлось пугануть нацистов и работу на Египет они прекратили.
pavelmistery 05 августа 2018 | 15:28
novyrusic: Нацистские ученые после разгрома работали на СССР и США, развивая их науку, которой вы сейчас пользуетесь.
Убивать надо исполнителя, а не разработчика. Он то тут причем? По этой логике вообще можно уничтожить всех российских ученых, работающих над оружием массового поражения.
yralez 05 августа 2018 | 14:54
Зачистили......кремлины следы.
skuull 05 августа 2018 | 14:56
yralez: в штаны тебе кремлины насрали ещё...
master_superanalitik 05 августа 2018 | 14:56
Руководитель центра в Сирии, который специализируется на разработках оружия, погиб в результате подрыва его автомобиля
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Ближний Восток - это сфера интересов Российской Империи, а потому все преступления могут совершаться только с согласия Российской Империи. Виновные должны ответить по всей строгости за несанкционированное убийство.
radionews 05 августа 2018 | 15:18
Нех** шастать.
Что в переводе с украинского значит счастливого пути. К богу.
sergo_25_26 05 августа 2018 | 15:21
Газета аль ВАТАН - это в тему.