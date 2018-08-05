МВД отчиталось о задержании пятерых иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции
МВД отчиталось о задержании пятерых иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции. Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, это была операция с участием «Росгвардии» и ФСБ. Волк сообщила, что задержанные за деньги делали прибывшим в Россию иностранцам миграционные карты по подложным документам. Они арендовали офис в одном из хостелов Москвы.
Дома у подозреваемых, а также в офисе прошли обыски. Полиция нашла иностранные паспорта, пустые миграционные бланки и печати.
Комментарии3
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neyexo 05 августа 2018 | 14:40
Ирина Волк не была в метро?
у них офисы (стоячие) почти на всех станциях метро кольцевой линии.
Когда проходит земляк - они выкрикивают, нужны ли бумаги. Рядом может быть пять милиционеров, иногда разрешают, иногда просто не понимают, что происходит.
master_superanalitik 05 августа 2018 | 14:52
Всех засранцев-аферистов слудет выпороть и только потом отправить на стройки Сибири.
leonln1970 05 августа 2018 | 14:56
......что задержанные за деньги делали прибывшим в Россию иностранцам миграционные карты....хорошо ещё что за это пока платят деньги а то скоро и в морду будут бить!