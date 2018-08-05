В Петербурге на съемочную группу телеканала «78» напали перед матчем «Зенит» – «Арсенал»
Это произошло во время шествия фанатов. Оператор получил ушиб и ссадины. У корреспондента – ушибы и подозрение на сотрясение мозга. Кроме того, повреждена камера, сообщает сайт «Спорт-24». Кто именно напал на съемочную группу, неизвестно. Пострадавшие обратились в полицию.
Матч прошел в Питере накануне. «Зенит» выиграл 1:0.
Комментарии8
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akk48 05 августа 2018 | 14:39
наверное .это те кто напал на съемочную группу в ЦАР
astet 05 августа 2018 | 15:13
akk48: нет,
обычные путинские черносотенцы!
viktorova 05 августа 2018 | 14:50
Пострадали от дружеского огня. Ничего, терпите пропагандисты. Может врать перестанете.
Плтом расскажете, как полиция работает.
master_superanalitik 05 августа 2018 | 14:50
В Петербурге на съемочную группу телеканала «78» напали перед матчем «Зенит» – «Арсенал»
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Пострадавшим должно быть выплачено денежное пособия как за производственную травму.
viktorova 05 августа 2018 | 15:07
Кто ответит за произошедшее? Кто не организовал охрану и отправил репортёров на верные люли?
grossalexis082018 05 августа 2018 | 15:16
viktorova: За поведение бомжей ответит клуб, косвенно Газпром. Болелы всей страны и Европы бомжей не то не любят. на бую эту шваль вертели, и И Боярского в придачу ;))
sergo_25_26 05 августа 2018 | 15:23
Тролли, на ваших напали, все на защиту.
kryimzdick 05 августа 2018 | 15:26
Расплескалась синева-2
Год-два, ваши рыжие кудри примелькаются...