В Петербурге на съемочную группу телеканала «78» напали перед матчем «Зенит» – «Арсенал»

Это произошло во время шествия фанатов. Оператор получил ушиб и ссадины. У корреспондента – ушибы и подозрение на сотрясение мозга. Кроме того, повреждена камера, сообщает сайт «Спорт-24». Кто именно напал на съемочную группу, неизвестно. Пострадавшие обратились в полицию.

Матч прошел в Питере накануне. «Зенит» выиграл 1:0.