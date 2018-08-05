На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек. Как сообщает сайт «Твериград», это произошло накануне. По предварительным данным, размахивая флагом, гость фестиваля задел провод, который вел от сцены к источнику питания. Это произошло в фан-зоне.

В пресс-службе фестиваля газете «МК» сообщили, что несчастный случай произошел за пределами площадки и, возможно, погибший не имел никакого отношения к рок-фестивалю.