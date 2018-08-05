На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек
На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек. Как сообщает сайт «Твериград», это произошло накануне. По предварительным данным, размахивая флагом, гость фестиваля задел провод, который вел от сцены к источнику питания. Это произошло в фан-зоне.
В пресс-службе фестиваля газете «МК» сообщили, что несчастный случай произошел за пределами площадки и, возможно, погибший не имел никакого отношения к рок-фестивалю.
Комментарии34
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wrongway1 05 августа 2018 | 14:37
жертвоприношение НАШЕСТВИЯ
master_superanalitik 05 августа 2018 | 14:47
На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек
На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек, по предварительным данным, размахивая флагом.
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В этом несчастном случае не написано самое главное: какой это был флаг? Если флаг был черный-золото-белый, то погиб настоящий патриот России с имперскими амбициями, ведь Россия может существовать только как Империя. Ежели флаг был жовто-блакитный, то нефиг махать флагом где не надо...
nelibermot19 05 августа 2018 | 14:51
Переименовать Большое Завидово в Немцов-Мост!
patrikk_1 05 августа 2018 | 14:48
На рок-фестивале «Нашествие» погиб молодой человек...
Рок-н-ролл ещё жив, а я уже мёртв... Прости меня Господи грешного.
ollega_4 05 августа 2018 | 14:38
И вообще погиб он в другом месте, год назад, а тело подбросили конкуренты...
grigol331 05 августа 2018 | 14:45
ollega_4: И вообще погиб он в другом месте, год назад, а тело подбросили конкуренты...
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а бегать, ходить или стоять размахивая флагом - это старинный русский народный обычай (скрепа).
andygo__ru 05 августа 2018 | 14:38
О как... провода (точнее, кабели) теперь - без изоляции? Хм... Интересно, откуда они такие берут - не иначе, как со складов МинОбороны: ну, из тех, что раньше - зубами соединяли, чтобы взорвать мост какой-нить. Или - установить связь с Командующим... ценой своей жизни.
Печально, что где-то такое еще используют. И - соболезнование родным погибшего... ;(
r88w556xl4 05 августа 2018 | 14:41
andygo__ru: Зачем писать бред, если ничего неизвестно. Провод мог быть сорван флагом и задеть оголённым концом человека.
sceptik 05 августа 2018 | 14:44
r88w556xl4: // Провод мог быть сорван флагом и задеть оголённым концом человека.//
ЧО?!
r88w556xl4 05 августа 2018 | 15:14
sceptik: Объясняю для тех, кто не учился никогда в школе, не умеет логически мыслить и ничего не знает о механике взаимодействующих тел.
Прямая линия (высоковольтный провод) протянута от точки А до точки Б. Некий предмет (древко флага) задевает линию (то есть провод) примерно в середине между точками А и Б. От этого взаимодействия предмета и провода последний теряет связь с одной из точек, в которых был закреплён, и начинает под действием силы тяжести двигаться вниз, к земле. Так как один из концов провода (допустим, в точке Б) всё ещё закреплён, то противоположный конец провода при падении описывает полудугу с центром в точке Б. Провод, оторвавшийся от точки А, в результате своего поступательного движения дугой к земле мог упасть как раз на человека, держащего древко флага, и случайно задеть человека своим оголённым конечным участком, вследствие чело человек умер от удара током, так как конечные участки высоковольтных проводов изоляции не имеют, иначе по ним не передать электричество потребителю. Упустим то, что провод гибкий и поэтому мог ещё изгибаться во время падения, в данном случае это несущественно
Так понятно?
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:28
r88w556xl4: "так как конечные участки высоковольтных проводов изоляции не имеют, иначе по ним не передать электричество потребителю." ----
--- ну, во-первых, это - красиво! ;) :) :)
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:00
r88w556xl4: Товарисч, я, конечно, Вас понимайт, что Вы - из прижопинцев, т.е.: тупой и еще тупее, но: а Вы не пытались когда-нибудь сорвать провод флагом? Ну-ну. В следующий раз монгола номерного себе в помощь позовите, да патрика - тоже номерного.
"задеть оголённым концом человека." ---
-- ну, это уж вы как-то сами давайте, между собой, с монголом да патриком...
andy66 05 августа 2018 | 15:03
"не задевать оголенным концом товарища!"
(из правил по технике бехопасности)
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:20
andy66: ""не задевать оголенным концом товарища!"
(из правил по технике безопасности) ----
--- конечно, грешно (мне) смеяться над событием, но: когда-то, как подорванный хохотал над гениальным, как считаю, анекдотом:
"Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ног, если взяться за оголенный конец".
Знакомые даже с основами электротехники/электрики и ПТБ ЭЭ - поймут, как это точно... и - смешно.
Но тут, конечно, и смеяться-то особо не хочется: съездил на Нашествие... ;(
dmast79 05 августа 2018 | 15:04
andygo__ru: Я лично видел труп человека, дотянувшегося до провода ЛЭП концом спиннинга. Правда там 110 кВ было и заземлённая нейтраль, но как говориться - "раз в жизни и палка стреляет".
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:16
dmast79: "Я лично видел труп человека, дотянувшегося до провода ЛЭП концом спиннинга." --- ничего себе... ;( Бывают же случаи.
В общем, в любом случае (я о новости): то ли странная смерть, то ли - плохо изложенная новость.
shoorah 05 августа 2018 | 15:02
r88w556xl4: Какую массу должен иметь флаг, чтобы оборвать провод?
r88w556xl4 05 августа 2018 | 15:17
shoorah: В данном случае дело не в массе, а в силе удара древка по проводу и надежности крепления последнего.
testmeter 05 августа 2018 | 15:35
r88w556xl4: "дело не в массе, а в силе удара древка по проводу и надежности крепления последнего" ///
А также в скрепанутости махателя
r88w556xl4 05 августа 2018 | 15:37
testmeter: В общем, это всё фейк, как водится у Эха, погиб рыбак, и не на Нашествии, читай соседнюю новость.
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:24
shoorah: "Какую массу должен иметь флаг, чтобы оборвать провод?" ---
--- думаю, что в представлении чудика r88w556xl4, нужно поступить так:
1. Взять номерного монгола из-за соседнего стола
2. Отобрать у него лошадь Пржевальского.
3. На лошадь - поставить номерного патрика.
4. На патрика - поставить номерного монгола.
5. Залезть на номерного монгола (в хорошем смысле этого слова)
6. Флаг зажать в зубах - ну, пусть торчит изо рта: это будет красиво
7. Руками схватиться за провод и повиснуть на нем, пытаясь сорвать.
П.С. Лошадь - жалко, пострадает ни за что, от глупости r88w556xl4 (всхлип)
dmast79 05 августа 2018 | 14:43
andygo__ru: А древко флага что, металлическое было? Скорее всего, залез куда-то и задел провод воздушной линии передач, они как раз голые не изолированные. И используют из везде, по всему миру ЛЭП идут такими проводами.
andygo__ru 05 августа 2018 | 15:04
dmast79: "провод воздушной линии передач, они как раз голые не изолированные. И используют из везде, по всему миру ЛЭП идут такими проводами." ---
--- да, Вы - совершенно правы, с этим - согласен полностью. Но не могу себе представить, чтобы подводка к сцене выполнялась бы такими проводами. Если это так, то - буду в глубоком ох... удивлении.
...впрочем, вчера удивился катастрофе двух вертолетов - чего только не случается. Вобщем, какой-то уик-энд удивлений...
Парня - жалко очень, ессно.
dmast79 05 августа 2018 | 15:15
andygo__ru: Удивляться особо нечему - площадка большая, где-то рядом обязательно должна быть ТП (трансформаторная подстанция), просто потому что на расстояния в несколько сотен метров разводка ещё может быть выполнена низким напряжением, но если есть мощные потребители - то там будут большие потери и потребуются именно кабели огромного сечения. Поэтому, остаётся только другой путь - размещать вблизи ТП, на расстоянии не более 100-200 метров к главным потребителям. От потребителя до ТП будет напряжение 380 В, но от ТП к магистральной линии - 6 или 10 кВ, и если дело в чистом поле - то там будет именно воздушная ЛЭП с голыми проводами. Вот к ним прикасаться флагом (да и чем либо ещё кроме специальных, прошедших проверку диэлектрических штанг) - не рекомендуется...
chnch 05 августа 2018 | 15:24
andygo__ru: А древо у флага из металла?
y3emen1 05 августа 2018 | 14:41
знаменосцы погибают первыми
testmeter 05 августа 2018 | 15:04
"размахивая флагом, гость фестиваля задел провод" ///
А если бы еще скрепами размахивал?
oleg_ys 05 августа 2018 | 14:44
Тверигдад или твариград?
y3emen1 05 августа 2018 | 14:50
oleg_ys: тваригад
zurrog_ 05 августа 2018 | 14:55
""Погибший не имел отношения к рок-фестивалю."" Его там не было. Он заблудился. Флаг был украинский. В него ударила молния. А электрики фестиваля уволились за неделю до его начала.
ura_123 05 августа 2018 | 15:04
zurrog_: Ихтамнет)))
putin_itogy 05 августа 2018 | 15:02
"Апокалипсис"..
В России.
Мела Гибсона.
testmeter 05 августа 2018 | 15:06
putin_itogy: По этому сценарию будет снята трилогия "Скрепы Мордора"
ac_dc 05 августа 2018 | 15:13
Задел флагом провод...
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Наверное флаг был привязан к арматурине длиною метров 5.
Долбануть может от прикосновения ( задевания ) к оголенному проводу.
Либо музыковед влез на столб и махал там.
Но какой идиот потянет не кабель а воздушную линию "от источника питания к сцене"