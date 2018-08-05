Москва решительно осуждает покушение на президента Венесуэлы, говорится в заявлении российского МИДа. Ведомство называет атаку на Николаса Мадуро террористическим методом политической борьбы. Сам президент Венесуэлы, выступая с обращением к нации, заявил, что за покушением стоит Колумбия.

Власти Колумбии обвинения отвергли. Покушение произошло во время военного парада. Венесуэльские власти говорят, что лидера страны попытались атаковать несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой.