Москва решительно осуждает покушение на президента Венесуэлы, говорится в заявлении российского МИДа
Москва решительно осуждает покушение на президента Венесуэлы, говорится в заявлении российского МИДа. Ведомство называет атаку на Николаса Мадуро террористическим методом политической борьбы. Сам президент Венесуэлы, выступая с обращением к нации, заявил, что за покушением стоит Колумбия.
Власти Колумбии обвинения отвергли. Покушение произошло во время военного парада. Венесуэльские власти говорят, что лидера страны попытались атаковать несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой.
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