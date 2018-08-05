Транспортная прокуратура назначила проверку после жалобы преподавателя Высшей школы экономики на незаконное задержание

Накануне Владимир Бродский сообщил, что сотрудники полиции обыскали его и заставили раздеться без объяснения причин.

Жалобу будет рассматривать именно транспортная прокуратура: дело в том, что задержание, о котором в Фейсбуке рассказал Бродский, произошло на Ярославском вокзале. В самом ведомстве отметили, что проверку будет проводить Московско-Ярославский транспортный прокурор. По словам преподавателя ВШЭ, трое мужчин в штатском, задержавших его, представились сотрудниками уголовного розыска. Сопроводив Бродского в отдел, они, как утверждается, запугивали его, предлагая провести личный досмотр «по-хорошему», без составления протокола. Полицейские, пишет преподаватель, сначала стали изучать содержимое его кошелька и телефона, а затем попросили приспустить нижнее белье. Не найдя запрещенных веществ, Бродского отпустили, отмечает сам преподаватель. По его словам, он уже пожаловался в прокуратуру и на горячую линию МВД.

Между тем в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу не исключили ответственности для полицейских, досматривавших преподавателя. Об «Интерфаксу» сообщили в самом ведомстве.