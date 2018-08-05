Поэт из Орловской области Александр Бывшев стал фигурантом нового уголовного дела об экстремизме. Об этом он рассказал Новой газете.

С чем именно связано новое уголовное дело Александр Бывшев не знает. Его адвокат предположил: поэта хотят привлечь за стихотворения. В них много критики российских властей. Бывшев активно размещает свои стихи в соцсети В контакте. Опубликованы они и на некоторых интернет-сайтах. О новом уголовном деле об экстремизме поэт написал у себя на страничке и рассказал Новой газете. Бывшев, в прошлом школьный учитель немецкого языка, сообщил изданию, что до этого к нему пришли сотрудники Центра противодействия экстремизму с обысками. Поэт утверждает, что в его компьютер силовики поставили устройство для слежки за ним. И предположил что она идёт уже больше месяца. Против поэта из Орловской области ранее возбуждали пять уголовных дел. Прошлое как писали Новые известия касалось стихов об антисанитарии местных мусорных свалок. Стихи Бывшев написал весной, когда Орёл утопал в грязи и мусоре. В прошлом году на поэта завели дела за стихотворение «На независимость Украины».

Бывшев уже отбыл наказание в виде трёхсот часов обязательных работ. Недавно его осудили ещё на 400 часов.