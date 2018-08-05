В Португалии побит температурный рекорд
В Португалии побит температурный рекорд. В Лиссабоне зафиксирована 44-градусная жара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Предыдущий рекорд был установлен в 1981 году – тогда термометры зафиксировали 43 градуса.
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В Португалии побит температурный рекорд. В Лиссабоне зафиксирована 44-градусная жара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Предыдущий рекорд был установлен в 1981 году – тогда термометры зафиксировали 43 градуса.
Комментарии2
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askol2016 05 августа 2018 | 13:40
Как там Ксюша Ларина с Ринатом в такой жаре живут?
taglit 05 августа 2018 | 13:50
в России уже бы заорали про "климатическое оружие"....