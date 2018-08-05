РПЦ выпустила рекомендации для священников-видеоблогеров
Как говорится на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом, ведение видеоблога можно считать прямым продолжением пасторской деятельности священника. В рекомендациях отмечается, что авторы должны разговаривать с аудиторией на одном языке, — обращаясь к актуальным новостям, примерам из жизни и мемам, а не к библейским цитатам.
При этом, не допускается использование хайпа и троллинга для привлечения аудитории.
Комментарии3
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cattt 05 августа 2018 | 13:41
Лучшая рекомендация для мужиков в юбках - не лезть в светскую жизнь.
hastings 05 августа 2018 | 13:51
cattt: светской жизни не существует. Всяко от Бога, даже политика.
cattt 05 августа 2018 | 13:53
hastings: Засунь своего бога себе в жабры и не возникай