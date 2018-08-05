Власти Бангладеш ограничили интернет-трафик в некоторых районах страны из-за массовых протестов студентов
Они уже в течение недели требуют обеспечить безопасность дорожного движения. Акции протеста начались на прошлой неделе после гибели двух подростков под колесами автобуса. Как сообщалось, авария произошла по вине водителя.
После того, как студенты начали блокировать некоторые улицы столицы, полиция рекомендовала приостановить трафик мобильного интернета, чтобы помешать протестующим координировать свои действия через социальные сети – в частности, через Фейсбук.
Комментарии5
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demosua 05 августа 2018 | 13:46
даже не думал, что в Бангладеш есть интернет, да и студенты... Так это почти как Россия?
cattt 05 августа 2018 | 13:51
demosua: Где господствует ислам - не жди хорошей жизни!
y3emen1 05 августа 2018 | 14:00
cattt: у нас не господствует.... ждём???
serhio_25__ 05 августа 2018 | 14:01
demosua: ""даже не думал"" - что и не удивительно для кастрюлеголового. Та мне только есть интернет, но 4G покрывает всю страну.
y3emen1 05 августа 2018 | 14:05
serhio_25__: удивил, до нашей ЖИ бангадешам ещё далеко