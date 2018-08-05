Власти Бангладеш ограничили интернет-трафик в некоторых районах страны из-за массовых протестов студентов

Они уже в течение недели требуют обеспечить безопасность дорожного движения. Акции протеста начались на прошлой неделе после гибели двух подростков под колесами автобуса. Как сообщалось, авария произошла по вине водителя.

После того, как студенты начали блокировать некоторые улицы столицы, полиция рекомендовала приостановить трафик мобильного интернета, чтобы помешать протестующим координировать свои действия через социальные сети – в частности, через Фейсбук.