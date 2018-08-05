В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после убийства новорожденного ребенка
Тело мальчика нашли в реке. Ребенку был один день. Следователи выяснили, что малыша утопили.
Тело ребенка нашли подростки, которые обратились в полицию, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии3
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dyymm 05 августа 2018 | 13:47
"Д" - Духовность...
kokeshi 05 августа 2018 | 13:48
Беби- боксы нам не нужны. Мы- духовные.
jetsam 05 августа 2018 | 14:05
вроде сейчас не средние века и бастардов нет.
однако время задуматься о принудительной стерилизации
некоторых особей двуногих прямоходящих.
а то рек не хватит скоро...